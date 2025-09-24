Este sábado comienza la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025. Japón y Egipto abren el preliminar para dar paso al plato fuerte con el debut de la selección chilena contra Nueva Zelanda, ambos duelos por el Grupo A en el Estadio Nacional de Santiago.

En conversación con el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports, el delantero de los registros de Colo Colo, Francisco Marchant, adelantó que La Roja de Nicolás Córdova llega con ventaja a la cita planetaria que se juega en casa.

“Con confianza, creo que el grupo está claro que los amistosos nos servían para la confianza, el resultado y ganar. Vamos a llegar con mucha fe al primer partido. E iremos partido a partido tomando más confianza de la que ya tenemos“, dijo Marchant.

El atacante agregó que “siento que en general lo vamos a dejar todo y representaremos de buena manera a Chile. Dejaremos todo en la cancha para representar al país de gran forma“.

ver también Nicolás Córdova le da una ayuda a Colo Colo para saldar su gran dolor de cabeza

Confianza en el plantel de Chile sub 20

Por su parte, Nicolás Suárez, defensa también de Colo Colo, expuso que “como grupo llegamos con las expectativas muy altas. El grupo que se ha formado no tiene límites. Partido a partido vamos a dejar todo y viendo cómo se no va dando“.

Publicidad

Publicidad

“Más que nerviosismo tenemos ansias de que llegue ese primer partido. Va a estar el estadio lleno, será increíble y lo vamos a aprovechar de la mejor manera“, añadió.

El seleccionado juvenil sentenció que “a la vez también tenemos tranquilidad porque confiamos en nuestro proceso y en lo que hemos trabajado estos dos años. Sólo queremos que llegue el día“.

ver también ¿Va por CHV? El canal que transmite Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Chile enfrentará a Nueva Zelanda este sábado 27 desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Después se verá las caras contra Japón (martes 30) y ante Egipto (viernes 3).

Publicidad