Este sábado 27 de febrero comienza el Mundial Sub 20 de Chile 2025. La cita planetaria tendrá el pitazo inicial con el duelo entre Japón y Egipto para luego dar paso al debut de la selección chilena frente a Nueva Zelanda, ambos en el Estadio Nacional por el Grupo A.

Y el plantel de La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, ya palpita lo que será la Copa del Mundo en casa, como anfitrión con la tarea de hacer la mejor presentación posible.

“Sabemos que vamos a jugar con el estadio lleno y eso nos pone contentos, orgullosos y muy motivados“, dijo el lateral de los registros de Palestino, Ian Garguez.

En La Roja incluso se ilusionan con hacer historia y salir campeones. El mismo Garguez reconoce que “nosotros vamos obviamente por el objetivo mayor“.

La ausencia de Román en Chile sub 20 para su Mundial

“Pero hay que ir partido a partido, paso a paso, tranquilos y con los pies en la tierra. Y nuestra idea es sacar los mejores resultados posibles para llegar a ese objetivo“, agregó el seleccionado sub 20 que fue citado por Córdova a selección adulta contra Brasil y Uruguay por el cierre de eliminatorias.

Ahora bien, en el cuadro nacional es tema la sensible ausencia de Iván Román y en menor grado de Damián Pizarro. Garguez reconoce que el plantel nacional extraña a Román, quien no fue cedido por su equipo, el Atlético Mineiro.

“Iván es un gran compañero, nosotros nos conocemos desde hace bastante tiempo, pero así lo quiso su club y tenemos compañeros que van a suplir su ausencia“, sentenció Garguez sobre el defensa con el que compartió en Palestino.

Chile enfrentará a Nueva Zelanda este 27 de septiembre, a Japón el martes 30 y a Egipto el viernes 3 de octubre, todos los partidos programados en el Estadio Nacional.

