La gran polémica de la selección chilena Sub 20 en la previa del Mundial que inicia este sábado es la exclusión de Iván Román de la nómina para el torneo. Nicolás Córdova decidió no convocar al crack del Atlético Mineiro y estallaron las redes sociales.

Si bien se habla de que las fechas de suspensión que acarreaba, sumado a que Jorge Sampaoli se negó a cederlo a la Roja, eran los principales factores del portazo al jugador, otra arista apareció en el mapa.

Desde Brasil dieron otra versión y le cargaron a la ANFP (Federación de Fútbol de Chile) el caso Román, razón por la cual ahora el jugador verá desde la TV el accionar de sus compañeros en el Mundial.

¿Por qué no llamaron a Iván Román al Mundial Sub 20?

José Fernández, periodista chileno en Brasil, reveló nuevo mazazo por el caso de Iván Román y contó la versión desde el Atlético Mineiro del por qué el crack nacional no fue llamado a la Roja Sub 20 para el Mundial.

“Desde la Federación Chilena de Fútbol no agotaron todas las instancias para rebajar la suspensión de Iván Román y que pudiera jugar la Copa del Mundo Sub 20″, reveló el comunicador, en Brasil.

Siguiendo con su información, el periodista chileno le cargó el caso a la Federación de Pablo Milad diciendo que “tampoco mostraron mucha insistencia ni buscaron negociar con Atlético Mineiro. Parece que no había mucho interés…”.

Por su parte, en la Roja Sub 20 lamentaron el caso, donde el defensa Ian Garguez dijo que “Iván (Román) es un gran compañero, nosotros nos conocemos desde hace bastante tiempo, pero esto ya no dependía de él. Obviamente él iba a querer estar siempre”.