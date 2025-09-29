Una escena curiosa, pero no por lejos lamentable. Un famoso hincha argentino protagonizó un hecho que ha llamado la atención durante el Mundial Sub 20 en Chile.

Durante el encuentro de Argentina ante Cuba en Valparaíso, se hizo viral que el público chileno pifió a los trasandinos e incluso, como es la tónica en estas citas mundialistas, “apoyó” al rival.

En ese contexto, y que terminó con victoria argentina por 3-1 ante los cubanos, es que un fanático de la albiceleste se robó las miradas y los comentarios en redes sociales post encuentro.

Los hinchas argentinos que dijeron presente en Valparaíso, como es natural, celebraron los tantos de su selección. Sin embargo, fue uno quien se robó las miradas durante el encuentro del Mundial Sub 20.

Se trata de Rodrigo Cejas González, conocido como “El Talismán“, quien alcanzó notoriedad al seguir a Argentina por todo el mundo y en su país. Su apodo se debe por dar -supuestamente- la “suerte” al equipo.

En su cuenta de Instagram, el forofo argentino apuntó a los hinchas chilenos que apoyaron a Cuba y desaprobaron a Argentina. “Los hinchas de Chile hinchando por Cuba, mirá, ahí lo tenés. Después si les gritamos el gol en la cara que no se quejen“, dijo en primera instancia, hasta que cumplió lo que prometió.

“Goool de Argentina ¡Vamos carajo! ¡A dónde están lo que gritaban! ¡Golazo, hijo! ¡Con 10! ¡Ahora hablen! ¡Vamos Argentina carajo!”, dijo en un video que replicó TyC Sports con el mensaje: “Así se le grita un gol a los chilenos que hinchan en contra de la Selección Argentina”, desatando una ola de comentarios en contra de ambos.

“No veo a nadie agrediendo al hincha… ¿Cuál es la idea?”, partió un usuario en respuesta a la cadena deportiva. “Uno va y celebra por quien quiera“, escribió otra cuenta.

“A nadie le importa quien gane en realidad. Van puras familias a ver fútbol. Esas ganas de querer crear conflicto donde sea solo motiva el odio“, comentó otro usuario.

“Acá en Chile no lo golpearon, y él, y los demás, salieron seguros del estadio. Eso se llama país con decencia“, puntualizó otro hincha en alusión a lo ocurrido en Avellaneda.

“Este tipo de videos no sirven de nada. El fútbol es un deporte hermoso, la competencia es deportiva, la rivalidad debe ser deportiva”, expresó otro fanático en los comentarios que llegan a los 2.200 al cierre de esta nota.