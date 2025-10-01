Este delantero tuvo una brevísima participación en la selección chilena Sub 17 y con el paso de los años, se ganó un lugar en el Mundial para menores de 20 años con el equipo titular de Argentina. Aunque estuvo a punto de quedarse abajo en esta cita que se desarrolla en nuestro país.

Antes de comenzar la participación de la Albiceleste en la Copa del Mundo, este jugador tuvo un conflicto importante con River Plate, club dueño de su pase, por la renovación de su contrato. Esa dificultad en la negociación hizo que intercediera el mismísimo presidente de la AFA.

Sí, tal como leen: Claudio Chiqui Tapia tuvo que mediar en esta complicada tratativa, según contó el periodista Hernán Castillo. “Después de muchas idas y vueltas, el delantero acaba de firmar digitalmente su vínculo con River Plate”, escribió el citado comunicador en X.

“El vínculo es hasta 2028 y tendrá 100 millones de dólares de cláusula”, agregó Castillo sobre la estratosférica cifra que la Banda Sangre estipuló para dejar salir a Subiabre, ariete nacido en Comodoro Rivadavia que es representado por Claudio Caniggia, otrora delantero de Boca y mundialista con Argentina que devino en agente.

Ian Subiabre ante Platense con River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Por estos días, el foco de Ian Subiabre está muy lejos de la selección chilena, pues pretende hacerse un lugar en la oncena estelar de Argentina durante el Mundial Sub 20. Comenzó como suplente ante el cuadro cubano, pero su ingreso se hizo notar.

Subiabre anotó un gol y festejó con varios familiares en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, que fue testigo del doblete de Alejo Sarco y el tanto del argentino-chileno que pertenece a River. Este martes 1 de octubre, la Albiceleste jugará ante Australia en la segunda fecha del Grupo D.

