Desde enero de este año, Ian Subiabre juega en la 8va División de River Plate y se ganó una convocatoria a la Roja Sub 17, que disputará un par de juegos amistosos frente a Colombia. Tiene abuelos chilenos y su representante es Sixto Peralta, un otrora volante que pasó por la Universidad Católica y la Universidad de Concepción. "Soy delantero, tengo fuerza, velocidad y soy fanático de este club", se describió el chico nacido en Comodoro Rivadavia, el extremo sur de Argentina.

Autor de un gol maradoniano y representado por un ex UC: la historia de Ian Subiabre, el delantero de River Plate que Hernán Caputto tiene considerado en la Roja Sub 17

Ian Subiabre es desde enero de este año un jugador de las divisiones inferiores de River Plate. Milita en la 8va división de los Millonarios, donde ya había estado a prueba cuando tenía ocho años. A los 15, es parte del semillero de uno de los cuadros más grandes de Argentina. Y el rendimiento de este zurdo nacido en Comodoro Rivadavia, en el extremo sur del vecino país, no ha pasado inadvertido en la selección chilena. Hernán Caputto lo convocó para un par de juegos amistosos frente a Colombia.

Tiene abuelos chilenos y es hijo de Martín Subiabre, conocido como Chile en aquella zona. "Arranqué a jugar a los tres años en un equipo de Chubut", en alusión a la Comisión de Actividades Infantiles, aunque por estos días vive en la pensión del club en Buenos Aires. "Seguí jugando acá, iba y venía", contó el joven jugador nacido el 1 de enero de 2007 en una conversación con Proyecto River.

"A los ocho años me trajo Claudio Fernández. Y a los 15, el Mumo Peralta. En agosto del año pasado me vine a probar y me dijeron que volviera en enero de este año", contó también. Y ahí entró Sixto Peralta, un talentoso volante que en su momento fue vendido desde Huracán al Inter de Milán de Italia. En sus años finales de carrera, pasó por la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, aunque hace algún tiempo que dejó la actividad.

Hoy es representante de futbolistas y entre los negocios que ha participado se cuenta el arribo de Alfonso Parot a Rosario Central. "Hace algún tiempo le marqué a la gente de la selección para que lo siguieran. Él quería venir a probar, después se verá qué hace. Hay un sentimiento de la familia hacia Chile", le contó a Redgol el agente.

Ian Subiabre, el fanático de River Plate que tiene la Roja Sub 17

Ian Subiabre se reconoce como un apasionado simpatizante de River Plate. Tuvo su primer partido frente a Aldosivi. Y allí marcó un gol maradoniano, como lo catalogaron quienes vieron en vivo la primera conquista del zurdo con la Banda Sangre. Su madre y su padre vieron en la tribuna esa conquista.

"Soy hincha muy fanático de este club y es lo más lindo que le puede pasar a un futbolista. Soy delantero, tengo fuerza y velocidad", enumeró el "9" parte de la lista de cualidades que podría ofrecerle a Hernán Caputto en la Roja Sub 17.