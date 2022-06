Universidad de Chile sigue trabajando en este mercado de pases pensando en lo que será la segunda mitad del Campeonato Nacional 2022, y bajo ese contexto el nombre de Hernán Galíndez y su probable salida del club ha sido un dolor de cabeza. Situación en la que Cristóbal Campos podría ser la gran solución, y Hernán Caputto confía en eso.

El portero argentino nacionalizado ecuatoriano quiere irse del Romántico Viajero pero la directiva azul no ve con buenos ojos la opción de despotenciar el plantel, pero varios históricos del cuadro universitario reconocieron a RedGol que "Campitos Compadre" tiene todo para quedarse con la titularidad.

Tras eso, Caputto conversó con Bolavip Chile con respecto a lo que fue ser el encargado de hacer debutar al joven portero de 22 años formado en el Centro Deportivo Azul, dio a conocer sus motivos por los cuales no dudó al momento de elegirlo como el reemplazante de Fernando De Paul por Copa Libertadores.

Así, el técnico de La Roja Sub-17 destacó que "tiene todas las capacidades para ser arquero de Universidad de Chile y por eso jugó, tiene personalidad y carácter como buscamos a los jugadores de equipo grande y de selección. Uno ve por las capacidades".

Con respecto a la reciente aparición como titular del 25 azul ante General Velásquez, Caputto reconoce sin problemas que "me alegra mucho que pueda jugar y después son determinaciones de los entrenadores en cada momento, le deseo lo mejor porque es un gran arquero".

Campos hizo su estreno en la portería del Chuncho en la fase previa de la Copa Libertadores 2020, donde la U visió a Inter de Porto Alegre en Brasil, y Caputto también reveló las razones detrás de esa decisión.

"Más allá de debutar o no, que eso es circunstancial, lo importante es la confianza que uno irradia y él ya lo había demostrado el 2019, lo conocía de la selección. Decidimos que se quedara como segundo arquero esa temporada y ante Inter de Porto Alegre, Fernando de Paul tuvo un problema, no forzamos nada de Fernando, no era la idea y decidimos que jugara Cristóbal por sobre Espinoza principalmente por sus capacidades y aptitudes", concluyó.