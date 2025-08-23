Es tendencia:
Coquimbo Unido vs. Audax Italiano: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido clave por la Liga de Primera

Los piratas defenderán el título ante los itálicos que tienen a Eduardo Vargas entre sus figuras.

Por Franccesca Arnechino

El cuadro pirata buscará mantener el liderato en el campeonato nacional.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTEl cuadro pirata buscará mantener el liderato en el campeonato nacional.

Este fin de semana continúa rodando la Fecha 21 de la Liga de Primera y este sábado tendremos un partido clave con el líder, Coquimbo Unido, visitando a Audax Italiano, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Una verdadera final, con el cuadro Pirata, que acumula cinco triunfos consecutivos y llega en la cima con 47 puntos. Por su parte, Audax viene de vencer a Universidad de Chile, en una muestra de hidalguía e interés por no abandonar la lucha por el título del Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Audax Italiano? Horario y dónde ver EN VIVO

Coquimbo Unido vs. Audax Italiano juegan este sábado 23 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional.

El partido entre Piratas e Itálicos, será transmitido por TV abierta, en este caso a través de la señal de Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás ver el duelo a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
  • ZAPPING: 99 (HD)
