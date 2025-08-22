La jornada de viernes en la Liga de Primera 2025 cerró con un partido más que emocionante. Deportes Limache lo ganaba y sumaba tres puntos de oro en la tabla de posiciones, pero O’Higgins estuvo a un paso de amargarle la fiesta.

El elenco dirigido por Francisco Meneghini se levantó de un 1 a 0 en contra para llevarse una victoria por 1 a 2 que valía oro para el Capo de Provincia. Con ello, se metía con todo a pelear en la parte alta y hundía a los Tomateros.

Sin embargo, el cuadro de Víctor Rivero reaccionó en el último minuto de partido y, con un hombre menos, logró dejar todo empatado. Así se llevan un punto que les permite respirar un poco más tranquilo en plena lucha por evitar el descenso.

Limache y O’Higgins animan un empate emocionante pero que poco les sirve en la tabla

Limache y O’Higgins se vieron las caras en un duelo donde ambos necesitaban con urgencia sumar de a tres. Mientras los Tomateros buscaban los puntos para alejarse de la zona de descenso, el Capo de Provincia lo hacía para meterse a pelear en la parte alta de la tabla de posiciones.

Limache tenía el triunfo en sus manos pero O’Higgins lo igualó en el final y encendió la tabla. Foto: Photosport.

Con gol de Facundo Pons (36′), el cuadro limachino se llevaba la victoria y un respiro. Sin embargo, en la agonía Martín Sarrafiore (87′) y Arnaldo Castillo (93′) lograban la remontada. En el último minuto apareció Misael Llantén (97′) para un épico 2 a 2 y que terminó caliente.

Publicidad

Publicidad

Pero hablando de la tabla, Deportes Limache suma una unidad que si bien le da un alivio, lo mantiene cerca de la zona de descenso. Los Tomateros llegaron a 18 puntos y se instalaron en el puesto 14, manteniendo ventaja ante Unión Española aunque gane en esta fecha.

ver también Lo citaron a la Roja mundialista y está en conflicto con club donde manda un agente: “Mientras no firme…”

Por su parte, O’Higgins se queda en el quinto lugar con 35 unidades, del que no se moverán ya que tiene una ventaja importante con Universidad Católica (30), su más cercano perseguidor. Eso sí, los puntos se le alejan en el sueño del título.

Nota aparte fue lo ocurrido en el final del encuentro, donde Guillermo Pacheco se encaró con la banca rival y terminó a los gritos. Tras el pitazo final, la cosa terminó en escándalo en los camarines y con el lateral expulsado.

Publicidad

Publicidad

Deportes Limache y O’Higgins sellaron un empate que nos regalo un tremendo final. Aunque lamentablemente para ellos, el punto les sirve de poco en sus objetivos de escalar en la tabla de posiciones.

Tweet placeholder

Así queda la tabla de posiciones tras el duelo de Deportes Limache y O’Higgins

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Adiós amor? El palo de Sabrina Sosa tras polémica de Joaquín Montecinos con O’Higgins

¿Cuáles son los próximos partidos de Deportes Limache y O’Higgins?

Deportes Limache y O’Higgins se enfocan en lo que serán dos importantes partidos que se les vienen en la Liga de Primera. Mientras los Tomateros visitan a Deportes Iquique el sábado 30 de agosto desde las 20:00 horas, el Capo de Provincia recibe a Audax Italiano el domingo 31 a partir de las 12:15 horas.