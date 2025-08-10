Joaquín Montecinos vive días difíciles después de su intento de llegar a Colo Colo en el mercado de fichajes. El delantero de O’Higgins pidió no ser citado ante la posibilidad de ir al Cacique, una que después se cayó, y ahora lo paga caro en el Capo de Provincia.

El atacante quedó fuera de otro partido de los rancagüinos después de que Paqui Meneghini, técnico celeste, admitiera que “le tocará remar de atrás en la consideración, la prioridad será de quienes han mostrado un compromiso permanente con el equipo“.

Ahora, Montecinos publicó un video para los hinchas de O’Higgins. “Sé que la gente tiene mucha rabia conmigo, pero voy a trabajar y voy a hablar en la cancha. Quiero demostrar que tengo mucho compromiso por la camiseta, mucho orgullo por representar a este club”, dijo

La publicación no tuvo la recepción esperada en los hinchas, quienes dejaron varias críticas a Montecinos en sus redes sociales, pero sí contó con el apoyo de un excompañero en O’Higgins. “Vamos arriba, mi hermano. Te banco y te quiero mucho”, le contestó Leandro Benegas, quien dejó Rancagua para ir a Unión La Calera en este mercado de fichajes.

Leandro Benegas, quien no era considerado por Meneghini, dejó este mensaje para Joaquín Montecinos | Photosport

Hinchas de O’Higgins no compran las palabras de Joaquín Montecinos

“Fuiste a Rancagua a recuperarte de una lesión, tu sueldo por las nubes, en Rancagua siempre se te bancó y apoyó, ¿y nos dejas así? Por último un mínimo de respeto, entiendo que es tu trabajo y es futbol, pero hay códigos“, le contestó un hincha a Joaquín Montecinos.

“¡¡¡Esta camiseta se respeta!!!! Llegaste lesionado, con muy buen sueldo y aun así nos diste la espalda. Hay códigos que respetar, no solo en O’Higgins, en el fútbol. Ojalá no vuelvas a hacer algo así. ¡Vamos Celeste!“, compartió otra usuaria.