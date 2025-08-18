Este delantero tuvo su estreno profesional esta temporada y seguramente eso llamó la atención del DT de la Roja mundialera, aunque por estos días perdió terreno en un club donde manda un agente que antes fue futbolista y luego, dirigente. Hoy celebra ser uno de los 55 nombres para la Copa del Mundo que organizará Chile.

Las referencias son para Giovanny Ávalos, un jugador de 20 años que suma dos partidos en la Liga de Primera 2025: jugó ante Everton de Viña del Mar y también frente a Deportes Limache. También sumó cuatro presencias en la Copa Chile. Pero no fue citado por Ronald Fuentes en la recién disputada fecha 20.

Algo que llamó la atención, pues parecía que Ávalos se había ganado su espacio en la consideración del entrenador. “Giovanny no está entrenando con nosotros hasta que no se solucione su tema contractual. Es una situación que corresponde más a la dirigencia que a lo futbolístico”, explicó Fuentes sobre la ausencia del “29” en la victoria por la mínima diferencia frente a Palestino.

Giovanny Ávalos en acción frente a Everton de Viña del Mar. (Mauricio Ulloa/Photosport).

El entrenador se aseguró de aclarar que es algo que no pasa por él. Y sí por la plana mayor de la institución, liderada por el presidente Sergio Gioino. “Mientras no tome una decisión de firmar o no va a seguir estando afuera del plantel”, agregó Ronald Fuentes.

Ronald Fuentes dejó claro que la marginación de Ávalos no pasa por él. (Sebastian Cisternas/Photosport

Giovanny nació en Chile el 30 de marzo de 2005. Es hijo de Víctor Hugo Ávalos, un recordado volante de mucha técnica que supo desplegar su talento en canchas chilenas. Jugó en Deportes Temuco, Santiago Wanderers, Deportes Puerto Montt y Universidad de Concepción, entre otros. Falleció en 2009 de un ataque cardíaco mientras jugaba un partido informal de fútbol. “Me siento paraguayo, viví mucho tiempo allá”, reconoció el joven atacante a pocos días de su debut en los Diablos Rojos.

Víctor Hugo Ávalos en acción por Santiago Wanderers, donde jugó en el Apertura 2007. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

Giovanny Ávalos, el citado a la Roja mundialera que está en la lista negra de un agente

Este futbolista podría perder definitivamente su chance a la Roja mundialera si no suma minutos en Ñublense, que desde junio de 2022 es presidido por Sergio Gioino, quien dejó de ser agente para cumplir aquella función. Dice que dejó toda la participación en la empresa Uno Sports, donde estaba asociado con Pablo Lecler.

De todas maneras, Ávalos también tiene un lazo con el país de su familia. “Estuve allá casi toda mi vida prácticamente. Yo me siento un poco más paraguayo. Nací aquí en Chile en 2005. Al año me volví a Paraguay con mi familia. Sólo tengo la nacionalidad chilena”, admitió el atacante del cuadro de Chillán.

Giovanny Ávalos celebra junto a Gabriel Graciani y Matías Plaza. (Mauricio Ulloa/Photosport).

“A los 15 años fui a Guaraní. Me llevó mi tío Hugo Ovelar. Hice la Sub 15, pero no alcacné a jugar. Vino justo la pandemia. Y donde soy chileno, se demoró un poco, el tema de los papeles era muy complicado. Después volví a Guaraní, estuve seis meses solo entrenando. Y luego, vine a Chile”. reveló Giovanny Ávalos.

Y prosiguió para contar su desembarco en Ñublense. “Estoy acá hace como un año y medio. Es un muy buen club. Me abrió las puertas, me da la oportunidad de dar mis primeros pasos en el profesionalismo. Muy buen club”, cerró Giovanny Ávalos. Habrá que ver en qué termina este desacuerdo con la dirigencia de los Diablos Rojos. Por ahora, con el jugador en el congelador…