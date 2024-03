Ñublense se reencontró con los triunfos en la pasada jornada, tras derrotar por la cuenta mínima a Deportes Copiapó, en un duelo con polémica, donde el delantero Patricio Rubio recibió la tarjeta roja tras un golpe al defensor Nicolás Vargas.

Tal hecho no sólo provocó el enojo de los hinchas chillanejos, sino también del dueño de la institución, el ex delantero Sergio Alejandro Gioino, quien no encontró mejor idea que descargar su ira contra el árbitro del duelo, Héctor Jona.

En el informe arbitral de aquel cotejo, que dio a conocer la ANFP, el juez central denunció al hoy dirigente de Ñublense, por proferir gritos desaforados en contra del equipo arbitral durante el entretiempo, a raíz de la expulsión de Rubio.

“Mientras los árbitros se dirigían a camarines, el Señor Sergio Gioino, que se encontraba en la zona mixta, grita en reiteradas oportunidades desaprobaciones

por los cobros referiles. Posteriormente, ingresa a la zona de camarines gritando nuevamente: ‘Son muy malos’, ‘arbitren bien, para eso vienen’, entre otros”, señala el reporte de Jona.

¿A qué castigos se expone el dueño de Ñublense?

El Tribunal de Disciplina de la ANFP es quien posee la facultad de citar en su próxima sesión ordinaria a Gioino para aclarar estos dichos contra los árbitros, y tras ello tomar una decisión sobre una posible sanción o no.

En caso de que se determine un castigo para el dueño de Ñublense, éste podría pasar desde una multa económica, hasta la prohibición de estar en los estadios para acompañar al equipo por cierta cantidad de juegos.

¿Cuándo es su próximo encuentro?

En la quinta jornada del Campeonato Nacional 2024, Ñublense debe visitar al Everton de Viña del Mar, en duelo inicialmente fijado para el sábado 16 de marzo, desde las 12:00 horas, aunque aquello está en veremos por una decisión de la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso.

