El ex delantero quiso dejar en claro que ya dejó en el pasado su historia como representante de jugadores, al asumir como nuevo presidente de Ñublense. Eso sí, pese a eso, la empresa que tenía con su socio sigue al mando de varios jugadores del plantel.

Sergio Gioino asume como presidente de Ñublense: "Ya no pertenezco al tema de representación de jugadores y por eso estoy acá"

Con Ñublense peleando el primer lugar del Campeonato Nacional, con Colo Colo y Unión Española, el club de Chillán presentó a su nuevo presidente para liderar una campaña que puede ser histórica: Sergio Gioino.

El ex delantero, quien además estuvo dedicado a la representación de jugadores, asume en la cabeza del equipo, donde fue presentado en una conferencia de prensa, donde de inmediato tuvo que explicar su nuevo rol.

"Sin lugar a dudas que van a venir las críticas, estoy acostumbrado. Continuamente se habla, pero estoy acá dando la cara. Ya no pertenezco al tema de representación de jugadores y por eso estoy acá. Sé que las críticas van a venir, sé que es parte del juego, las puteadas van a llegar, pero hay que hacerse cargo", comenzó a la defensiva Gioino.

Claramente su ex función, representante de jugadores, no puede ser llevada adelante como presidente del club, por lo mismo el ex delantero quiso dejar las cosas claras.

"No tengo ningún problema. Lo más importante no es lo que se diga, sino lo que se demuestre en la cancha, que estemos bien arriba, y creo que con eso es suficiente. El club siempre tiene que estar compitiendo de buena forma", aseguró.

En ese sentido, hay que dejar en claro que en Ñublense de todas formas igual hay jugadores de la que era su empresa, Uno Sports, la que comandaba con su socio Pablo Leclerc.

Esto, según Transfermarkt, aparecen jugadores como Patricio Rubio, Fernado Cordero, Lorenzo Reyes, Rafael Caroca, Federico Mateos, Manuel Rivera, Iván Rozas, Branco Provoste, Rodrigo Cisterna, Nicolás Guerra, Alexander Aravena y Nozomi Kimura.