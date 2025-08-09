Qué mejor para dejar la desazón de la derrota atrás que una victoria contundente. Es lo que obtuvo la Universidad de Chile en el Estadio Nacional, ante Unión Española. Una goleada apabullante.

Las sensaciones post partido son positivos. Sobre todo, reflexionando sobre la Liga de Primera, donde la Universidad de Chile se acerca de forma galopante hacia el puntero, Coquimbo Unido.

Pero, pronto, la felicidad se desvanece. De esta forma, la mente vuelve a estar puesta en el ámbito internacional, donde la Universidad de Chile tendrá un trascendental encuentro ante Independiente de Avellaneda por Copa Sudamericana.

Un partido especial para Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez confesó que, de pequeño, fue constantemente a ver a Independiente de Avellaneda al estadio. Es que el padre del actual DT del Romántico Viajero era hincha del Rojo.

“Mi papá que era hincha de independiente, en ese tiempo. Era por la Copa Libertadores. En la década de los 80′, con Independiente protagonista, mi papá me llevaba a ver al equipo”, confesó Álvarez en la conferencia de prensa después del partido ante Unión Española. Eso sí, el amor por el Rojo no perdura…

“Siendo esta mi profesión, Independiente no me representa nada en particular. Me representa mucho más dirigir la U, con esta gente tan pasional, tan respetuosa y cariñosa. Me llena de responsabilidad representar a nivel internacional”, aclaró el técnico del Bulla.

“Lo especial, para mí, es dirigir este club. Lo tomo con la responsabilidad de siempre. A nivel internacional, siempre tenemos que saber competir, pero con el objetivo de ganar”, cerró.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Independiente de Avellaneda?

Son los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y para ello, la U se prepara. En esta ocasión, el Romántico Viajero enfrentará a Independiente de Avellaneda, en el Estadio Nacional. El duelo está programado para este miércoles 13 de agosto a las 20.30 horas.

