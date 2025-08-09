Qué mejor para dejar los fantasmas de la derrota atrás que un triunfo. Es lo que consiguió Universidad de Chile en el Estadio Nacional, ante Unión Española. Por si fuera poco, fue una goleada.

Los pensamientos post partido son positivos. Sobre todo, pensando en la Liga de Primera, donde la Universidad de Chile se acerca de forma galopante hacia el puntero, Coquimbo Unido.

Pero, también la alegría se disipa. Es que la mente vuelve a estar puesta en el ámbito internacional, donde la Universidad de Chile tendrá un trascendental encuentro ante Independiente de Avellaneda por Copa Sudamericana.

Reencuentro de Gustavo Álvarez con Felipe Loyola

Antes de ser el técnico de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez fue campeón con Huachipato, en el torneo nacional de 2023. En el club acerero, compartió con varios cracks y uno de ellos volverá a su radar.

Se trata de Felipe Loyola, el jugador de Independiente de Avellaneda, que podría ser titular en el duelo que se jugará en el Estadio Nacional. Gustavo Álvarez tuvo palabras para este reencuentro.

Palabras de Gustavo Álvarez

En la conferencia de prensa post partido, una de las preguntas que estaban caladas era la por Lucas Assadi. La interrogante fue hecha desde el punto de vista de que el DT del Romántico Viajero lo había tenido mucho tiempo sin jugar y que ahora era un pilar fundamental del equipo. En Huachipato le pasó lo mismo con Pipe Loyola.

“Cuando me preguntó por jugadores que pasaron de no jugar a ser importantes, Loyola es un caso. Yo lo felicito, es un gran mérito. El problema era yo, que no lo ponía, y me hizo dar cuenta que estaba equivocado“, enfatizó el DT de la Universidad de Chile.

La U venció a Unión Española en el Estadio Nacional | Photosport

“Es una gran persona y es muy merecido todo lo que tiene. Será muy grato enfrentarlo“, añadió el profe azul, que, no obstante, le lanzó un desafío, medio en broma, a su ex pupilo.

“Lo voy a mandar a marcar para ver si me hace un gol”, bromeó, provocando la risa de los presentes. Habrá que ver hasta qué punto el chiste es cierto. Habrá que esperar hasta el miércoles, a las 20.30 horas, cuando se enfrente la U e Independiente en el Estadio Nacional.