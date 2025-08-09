Lucas Assadi despertó y está de vuelta. Más aún, el canterano de Universidad de Chile, que irrumpió como gran promesa para el fútbol nacional, parece haber explotado definitivamente y hoy por hoy la rompe como titular indiscutido en el Chuncho, que aspira a arrebatarle el título de la Liga de Primera a Coquimbo Unido.

Este sábado el puentealtino de 21 años dio dos grandes asistencias y marcó un gol en el triunfo por 4-1 de la U, con remontada frente a Unión Española (por la fecha 19 del campeonato nacional).

El atacante y 10 de la U reapareció como titular frente a Colo Colo en el Superclásico y de ahí en más repitió contra Ñublense, La Calera, Cobresal y Unión Española, en casi todos los duelos sumando 90 minutos. Si no, poquito menos.

A esto se suman los goles dos goles en la serie contra Guaraní por Copa Sudamericana y el tanto frente a Curicó Unido por Copa Chile. En la Liga de Primera, y en pocas semanas, ya registra cuatro conquistas y cuatro asistencias.

ver también Lucas Assadi, crack y figura de U de Chile contra UE: “Me estoy sintiendo súper bien, pero no me quiero…”

Assadi y la camiseta de la selección chilena: un orgullo

Assadi ya explicó que realiza un tratamiento psicológico y aumentó los esfuerzos en los entrenamientos. Y se le nota. Además, hubo un punto de inflexión: el partido de la selección chilena contra Bolivia en El Alto.

Lucas Assadi es la figura de la U y se ilusiona con liderar la nueva selección chilena camino al 2030.

Publicidad

Publicidad

Ricardo Gareca lo tiró a los leones como titular, en momentos en que ni siquiera aparecía entre las alternativas de Gustavo Álvarez en la banca de la U. El desempeño de Assadi fue malo, como el de toda la selección chilena, pero fue el más criticado junto a la polémica por su injustificada inclusión.

Pero en vez de venirse abajo, el formado en la U se hizo más fuerte tomando un camino de constante ascenso. Tras la goleada ante UE, Assadi demostró que quiere liderar a la nueva selección chilena camino al Mundial 2030.

“Esa es la idea, la selección… creo que uno trabaja para eso: primero para estar bien en el club y después, si se da la opción de la selección, es un honor vestir esa camiseta“, dijo Assadi a TNT Sport.

Publicidad

Publicidad

ver también Gustavo Álvarez destapa el gran secreto del renacer de Lucas Assadi en U de Chile

Sentencia que “lo hice en el partido contra Bolivia, quizás un poco cuestionado porque en la U no venía jugando, el profe Álvarez casi ni me citaba en la U, pero creo que ahora se puede dar una linda opción con un nuevo DT en la selección y un recambio“.