Un duelo lleno de emociones y de goles fue el que disputaron en el estadio La Portada, Deportes La Serena contra O’Higgins, por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025, que hizo mover la tabla de posiciones.

Un partidazo que se definió en el minuto 96, cuando la visita logró el empate definitivo por 3-3, lo que le hizo tomar un respiro cuando parecía una derrota que ya estaba sentenciada.

Una gran parte del partido la marcó la expulsión de Felipe Chamorro en el minuto 11, lo que dejó a los dueños de casa, donde La Serena se puso en tres oportunidades arriba en el marcador, no se pudo quedar con un triunfo.

Cuando en el 91′ Esteban Moreira marcó el 3-2 para los locales, todo se derrumbó cuando cinco minutos después Esteban Calderón decretó la igualdad definitiva.

Jeisson Vargas marcó dos golazos pero no fue suficiente para La Serena. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

Se jugó hasta el último segundo con guerra de goles

Fue Jeisson Vargas quien estaba sacando la tarea adelante para Deportes La Serena, luego de marcar en dos oportunidades dos importantes golazos, que abrían la ilusión de una victoria.

Pero fue O’Higgins quien no bajó los brazos, primero con un polémico autogol que encendió los ánimos en La Portada, cuando se marcó un tanto de Nicolás Ferreyra.

Lo peor para los locales vino a los 82, cuando Esteban Calderón marcó el 2-2 desde un cabezazo, lo que fue un balde de agua fría para los hinchas, aunque quedaba algo más.

Cuando el reloj llegó a los 91 minutos fue Esteban Moreira quien puso la ventaja para Deportes La Serena con un marcador 3-2, que le dejaba los puntos en el bolsillo.

Pero, nuevamente los de Rancagua anotaron cuando el reloj marcaba los 96, por obra de Esteban Calderón, quien decretó el empate 3-3, que les permitió quedar en el quinto lugar con 31 puntos.

Por su parte, La Serena sigue cerca de la zona roja de descenso en el lugar 13 con 18 puntos, pero con una campaña que no les permite despegar.

Revisa la tabla de posiciones:

