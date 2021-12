El ex delantero de Universidad de Chile, Sergio Gioino, junto con su agencia UnoSport son los nuevos dueños de Ñublense

Ñublense culminó su temporada con un buen desempeño, ya que se ubicaron septimos con 44 puntos en el Campeonato Nacional y les permitió clasificarse a copas internacionales. Por lo que, el club chillanejo se quiere armar de la mejor forma en todas sus líneas.

El cuadro dirigido por Jaime García, no solo piensa en reforzar su plantilla, sino que ahora tiene un nuevo dueño. Luego que el empresario Patrick Kiblisky, máximo accionista del club con un 68% confirmara hace algún tiempo que puso en venta su parte de la institución, por lo que comenzaron a salir varios nombres para tomar las riendas.

Según dio a conocer el medio chillanejo, La Discusión, el ex artillero de Universidad de Chile, Sergio Gioino, junto al empresario Pablo Leclerc y el también ex futbolista Mauricio Valenzuela, dueños de UnoSport (agencia de jugadores) se harán cargo de Ñublense al comprarle su porcentaje a Kiblisky.

Esto no era una sorpresa, ya que en diversas ocasiones sus nombres sonaron con fuerza para asumir el desafío. Pese a que el mismo referente de los azules expresara en su momento que no iban a administrar a los Diablos Rojos, destacando la buena relación con el ahora ex presidente.

La influencia de Gioino.

El grupo de jugadores que integra UnoSport lleva bastante tiempo teniendo una gran influencia dentro de la institución. Lo que se demuestra en la plantilla para la próxima temporada, ya que hay 10 futbolistas que son parte de la agencia.

Los futbolistas son: David Tapia, Fernando Cordero, Branco Provoste, Ivan Rozas (regresa tras una temporada en O’Higgins), Manuel Rivera, Valentin Demateis, Walter Martínez, Nicolás Guerra y Sebastián Pérez (también retorna su préstamo en Magallanes).

Los hinchas esperan grandes cambios, ya que los nuevos dueños tienen en mente una nueva política deportiva y reestructuración del cuerpo técnico en las inferiores. No así del primer equipo, ya que Jaime García fue ratificado para esta temporada. Donde hoy conocieron que Unión La Calera será su rival en la fase inicial de Libertadores.