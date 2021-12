Jaime García, director técnico de Ñublense, repasó la temporada 2021, donde el equipo chillanejo terminó en el séptimo puesto con 44 puntos en 32 partidos.

Además, el técnico chileno de 44 años, anticipó lo que será el 2022, temporada en la que tendrá tres frentes: Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Sudamericana.

"Es muy difícil completar un equipo que sea competitivo al 100 por ciento. Me pasó este año que no pude frenar mi impulso por usar lo mejor de lo mejor siempre y haber dado rodaje para usar a los más chicos", señaló en Cooperativa.

Luego, afirmó: "Ahora tendremos que ir a tres frentes. El campeonato es duro y queremos dejar una buena impresión, o podemos ir a pelear la Copa Chile con una mixtura. Si leemos bien lo que queremos con el plantel que vamos a tener, podemos hacer buenas cosas".

García valoró: "Nos costó a todos por venir de una categoría más baja. El fútbol te cambia en el aspecto táctico y disciplinario. En Primera te sirve rescatar lo mejor, y si yo no me metía de lleno en lo que era jugar esta división, me iba sin pena ni gloria".

Sobre su estilo, comentó: "Soy super simple para ver el fútbol, pero me gusta que el mensaje sea directo y simple. Tengo una personalidad complicada, pero eso me ha dado dar el salto donde estoy, no he cambiado la esencia de mi persona y como he dirigido siempre. Con esas cosas he ido formando todo y este año de experiencia que fue para mi. Me he ido ordenando rápido porque soy de escuchar mucho a la dirigencia y a mis pares".

También se refirió al delantero Nicolás Guerra: "Me gustan los jugadores a los que se puede llegar. El perdía mucho el tiempo con balones fáciles y su tolerancia a la frustración era muy baja, entonces empezamos a darle algo más de misiones y no se centrara de 9".

"Se empezó a reencontrar con la confianza y alegría en los entrenamientos, pero empezó a manejar sus emociones y fue un plus para jugar casi todos los partidos", finalizó.