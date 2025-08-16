Cerrando el mercado de fichajes se reveló una inesperada salida: Martín Rodríguez dejaba Ñublense tras una temporada en la institución para asumir un nuevo desafío fuera del país.

Este viernes oficialmente se reveló que el jugador de 31 años regresa a Turquía, país en el que ya militó en el Altay de la primera división, en la temporada 2021-2022, equipo al que llegó tras su sorpresiva salida de Colo Colo.

Ahora, el seleccionado chileno será parte del plantel de Erzurumspor FK, club que juega actualmente en la Primera División TFF, segunda división del país.

La llegada de Martín Rodríguez a Turquía

A través de sus redes sociales el club anunció la llegada del jugador chileno que firmó un contrato por un año con el equipo turco, revelando que tras una reunión con el presidente del club Ahmet Dal, recorrió las instalaciones y comenzó a trabajar con el equipo de forma oficial.

“Le deseamos éxito bajo nuestro glorioso uniforme. Que sea de bendición para nuestra comunidad”, señalaron en la publicación.

La salida de Rodríguez de Ñublense

El jugador regresó a Chile este 2025 proveniente del DC United de la MLS, al anunciar su salida, Rodríguez compartió una emotiva publicación en sus redes sociales dirigiéndose a la hinchada y sus compañeros.

“Hoy toca despedirme de un club que me abrió las puertas y me recibió con cariño desde el primer día. Llegué en febrero con muchas ilusiones y con la esperanza de aportar mi fútbol al equipo“.

“No fue el semestre que soñé, pero en ningún momento dejé de dar lo mejor de mí, de ser profesional y de respetar esta camiseta… Siempre supe que esta etapa podía ser corta, pero eso no le quita el valor a lo vivido”.

“Estos seis meses fueron intensos y llenos de aprendizaje. Siempre supe que esta etapa podía ser corta, pero eso no le quita el valor a lo vivido. Me llevo el apoyo de mis compañeros, el trabajo de todo el staff y, sobre todo, el cariño de la gente que me alentó incluso en los momentos difíciles“, expresó.