Martín Rodríguez se fue de Ñublense. Alcanzó a estar solamente seis meses en el cuadro chillanejo, que oficializó su salida en un breve comunicado. “De común acuerdo, el jugador deja de pertenecer a la institución”, señalaron.

Un hecho que recordó lo que pasó el 2021 con el jugador, cuando retornó a Colo Colo y también dejó tirado al club a los seis meses. Esa vez era gran figura del Popular, que terminó perdiendo el título ante Universidad Católica.

El jugador se despidió en una larga carta publicada en su Instagram. “Hoy me toca despedirme de Ñublense, un club que me abrió las puertas y me recibió con cariño desde el primer día”, señaló.

“Llegué en febrero con muchas ilusiones y con la esperanza de aportar mi fútbol al equipo. No fue el semestre que soñé, pero en ningún momento dejé de dar lo mejor de mí, de ser profesional y de respetar esta camiseta”, agregó el Tin.

Martín Rodríguez se va de Ñublense

Luego indicó que “estos seis meses fueron intensos y llenos de aprendizajes. Siempre supe que esta etapa podía ser corta, pero eso no le quita el valor a lo vivido. Me llevo el apoyo de mis compañeros, el trabajo de todo el staff y, sobre todo, el cariño de la gente que me alentó incluso en los momentos difíciles”, para cerrar con un “les deseo lo mejor en lo que viene”.

Las críticas de los hinchas a Martín Rodríguez

Martín Rodríguez dejó los comentarios abiertos en la carta y los hinchas del fútbol llegaron en masa a dejarle mensajes, entendiendo que repitió lo hecho hace cuatro años.

No lo trataron con mucha cariño. “Maletín”, “menos confiable que parrilla de plástico”, “por qué tan inestable, ¿podemos ayudarte en algo?” y “estuvo en Ñublense mientras buscaba algo mejor” fue parte de la ola que recibió y que alcanza casi 400 comentarios.

El futuro de Martín Rodríguez estará en Europa, pues retornará al fútbol de Turquía en el que ya estuvo entre el 2021 y el 2022, cuando jugó en el Altay Spor. A sus 31 años, será su segunda experiencia en el Viejo Continente.

