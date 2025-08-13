La vigésima fecha de la Liga de Primera tendrá un partido trascendental y de seis puntos en la lucha por la permanencia. Es que la penúltima Unión Española recibe al colista Deportes Iquique en Santa Laura, en el duelo de los dos equipos que ocupan la zona de descenso.

Unión marcha 15° con 13 puntos en 19 partidos, necesitado de triunfos para alcanzar a Deportes Limache (17), el último que se salva por ahora. Mientras, Iquique (16°) se puede hundir otro kilómetro en el fondo con apenas 10 unidades.

Para el importante partido, la Comisión de Árbitros designó a Felipe González como réferi principal, asistido por los guardalíneas Carlos Venegas, Felipe Jara y el cuarto juez, Franco Jiménez.

Felipe González al duelo de seis puntos

El hecho significa un gran espaldarazo para el árbitro Felipe González, quien viene de dirigir el partido entre Everton y Colo Colo que terminó con polémica y reclamos airados del Cacique, sobre todo de Arturo Vidal, pese a que estaba suspendido y no jugó.

El réferi cobró un polémico penal en los descuentos para Everton, que significó el empate de Los Ruleteros cuando parecía que Colo Colo volvía al triunfo.

De esta forma, Felipe González recibe el apoyo de sus pares y de la ANFP, encargado de dirigir un duelo que de seguro definirá parte importante de los descensos a fin de año, acallando las críticas provenientes desde Colo Colo.

Cabe recordar que, luego de un bajo o erróneo desempeño, generlmente un árbitro desaparece en la fecha siguiente. En este caso, Felipe González seguirá pitando pese a que Colo Colo se sintió perjudicado por el réferi.