Fue la jugada por la cual reclamaron y alzaron la voz durante los últimos días en Colo Colo. La falta penal que cobró el árbitro Felipe González por presunta falta de Sebastián Vegas al uruguayo Sebastián Sosa Sánchez y que provocó el empate definitivo por 1-1 ante Everton.

La acción provocó el airado reclamo de Arturo Vidal, tanto en camarines con insultos incluidos al silbante como en redes sociales, además de la fuerte crítica del infractor albo hacia el arbitraje que lo calificó de “una vergüenza” y los trató de “soberbios“.

Pues bien, 48 horas después del polémico encuentro en Viña del Mar, la Comisión Arbitral de la ANFP liberó los audios del VAR, específicamente de la jugada entre Vegas y Sosa Sánchez, donde se llegó a una contundente conclusión.

ver también Roberto Tobar da un golpe de timón y cita a todos los árbitros a trabajos específicos en la ANFP

Liberan audios del VAR por penal en Everton vs. Colo Colo

Al momento de describir la acción en la que el delantero “ruletero” es barrido por el central albo, desde el ente del referato en Quilín aseguran que “el defensor derriba al atacante al intentar anticiparlo desde atrás, golpeándolo en la parte interna de la rodilla derecha, al mismo tiempo que lo sujeta de la camiseta”.

La Comisión Arbitral agrega en su reporte que Felipe González “estaba correctamente posicionado, con cercanía y buen ángulo de visión” y que “aprecia con claridad la infracción, por lo que sanciona la falta penal y amonesta al jugador de Colo Colo”.

“El VAR, en su chequeo protocolar, analiza ángulos, velocidades y consideraciones técnicas, e identifica claramente la infracción, concordando con la acción que relata el árbitro, por lo que confirma la decisión de penal con amonestación para el defensor”, finaliza el reporte.

Publicidad

Publicidad

Cabe consignar que, a diferencia de lo que aseguró Sebastián Vegas de que en el VAR se tardaron dos segundos en confirmar la infracción, la prueba audiovisual revela que la revisión protocolar tardó 1 minuto con 23 segundos.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Por la fecha 20 en Liga de Primera, Colo Colo recibirá este sábado 16 de agosto a Universidad Católica en el Estadio Monumental para la edición 188 del Clásico entre ambos “grandes”. El duelo comenzará a las 15:00 horas.

Publicidad