Colo Colo se prepara para el clásico frente a Universidad Católica tras el empate contra Everton. Pero en el Cacique también están atentos a lo que suceda esta noche en el Tribunal de disciplina de la ANFP.

Es que tras el partido, Arturo Vidal, quien no jugó por cumplir acumulación de tarjetas amarillas, encaró duramente al árbitro Felipe González en los pasillos camino al camarín. El mediocampista albo seguramente recibirá una nueva sanción.

En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño manifestó que “Arturo Vidal tiene ya nueve suspensiones con Colo Colo, mucho. En la Juve en cuatro años llegó a diez. Acá en Colo Colo son nueve en un año y medio entre Copa Libertadores, campeonato nacional y Copa Chile”.

“Veamos qué resuelve el tribunal, hoy debe hacer el informe, seguramente lo citará para la otra semana, y probablemente termine suspendido para el partido contra la U. Si lo apura el tribunal, podría caerle otra sanción, si así lo estima el tribunal, claro”, agregó.

Caamaño aburrido: Colo Colo es un desgobierno

Caamaño complementó que “debería ser una fecha, y cumplir contra la U. Contra la Católica seguramente juega. Pero es una tontera… Los estadios deberían permitirles a los árbitros llegar tranquilos a su camarín después de estar lidiando 90 minutos contra los jugadores. Ahora además tienen que lidiar contra los dirigentes y los jugadores que no están citados. Esas cosas no pueden ocurrir”.

Sobre la misma, el rostro de la 92.1 FM lanzó más dardos a Vidal, al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa; al entrenador Jorge Almirón y en general a Colo Colo.

“Yo creo que esto de Colo Colo, lamentablemente, es una tras otra: Morón en San Fernando, Ahora Vidal. El relato que se instala en Colo Colo es que parece que todo es culpa del árbitro, y están todos convencidos que lo que pasa en Colo Colo es culpa de los árbitros. Entonces, de una vez por todas tiene que haber un liderazgo“, expuso Caamaño.

El periodista sentenció tajante que ha sido “tibio Aníbal Mosa, que tiene que exigirle a Almirón que basta de los reclamos, de los show y de andar ofreciendo disculpas después de cada declaración. Y ahora lo mismo con Vidal. Me parece que esto en algún momento tiene que acabar. Colo Colo es demasiado grande para dar este tipo de espectáculos. En Colo Colo está instalado el desgobierno“.

