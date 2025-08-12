Nueva polémica en Colo Colo. Después del empate con Everton, Arturo Vidal esperó al árbitro Felipe González en el túnel del Sausalito y lo encaró con fuertes palabras, criticándolo por el penal que cobró en los segundos finales del partido y que condenó a los albos a la igualdad.

Todo fue denunciado en el informe arbitral. “Arturo Vidal me interpela a voz alzada, recriminándome por el penal sancionado: ‘¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR, o no? Son care’ palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos‘”, documentó González.

Ahora, el Tribunal de Disciplina deberá decidir el castigo del King, quien podría perderse varios partidos con el Cacique, incluyendo el Superclásico con U. de Chile. A la espera de aquello, Patricio Yáñez pidió mano dura con el volante, incluso si termina disculpándose.

“Los integrantes del tribunal no pueden dejarse llevar por un video, como Almirón cuando ofreció excusas, y no sancionar. Eso es para que todos sepan que no pueden menoscabar la autoridad del árbitro“, comentó el exfutbolista en ESPN.

Pato Yáñez: “Vidal solo hace esto en Chile”

“Lo que hemos visto de Vidal no veo que lo pudiese hacer en el Barcelona, en el fútbol alemán o en ningún lado. Lo hace acá porque no hay liderazgo, porque está todo desatado, desordenado y desarmado”, complementó Pato Yáñez.

Por el momento, Arturo Vidal no se ha pronunciado por esta nueva polémica. El King debería ser citado al Tribunal de Disciplina el próximo martes 19 de agosto y solo después de eso recibiría una eventual sanción. Para el clásico frente a U. Católica, a disputarse este sábado 16, está disponible.

