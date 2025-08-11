Colo Colo lo pasa mal y no sólo por los terribles resultados que ha conseguido hasta ahora. El Cacique sufrió un empate agónico ante Everton, el que estuvo marcado por lo ocurrido con Arturo Vidal.

A pesar de no poder jugar por acumulación de amarillas, el King estuvo presente en el Estadio Sausalito. En los camarines, el volante encaró al árbitro Felipe González por el penal que derivó en la igualdad. “(Sebastián Sosa) no le pega de malo nomás. No le pega a la pelota. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos“.

“¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR, o no? Son cara de palo, liberen el VAR. Nos han cagado todo el año. Siempre la misma huea. Usen el VAR, para eso tienen la huea“, agregó. Y este lunes la gran duda ha sido si es que el juez lo denunciará en el informe, algo que ha quedado claro durante horas de esta tarde.

Los dichos e insultos de Arturo Vidal contra el árbitro Felipe González fue denunciado. Este lunes y luego de la polémica vivida en el Estadio Sausalito, revelaron que el King fue acusado por el juez del encuentro.

“En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el Sr. Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada recriminándome por el penal sancionado”, indica el informe.

El problema es que denuncia que fue “utilizando términos que se detallan a continuación: ‘Cómo va a ser penal? Para eso está el VAR o no? Son care palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá”.

Esto tendrá que ser revisado por el Tribunal de Disciplina. Al no haber estado en la cancha por suspensión de amarillas, su situación se revisará la próxima semana. No obstante, el castigo que reciba puede dejarlo en riesgo de perderse otra vez el Superclásico ante la U.

Arturo Vidal puede pagar muy caro otra salida de cadena y Colo Colo ruega para que no le caigan muy pesado. El King sigue sin entender que no puede hacer lo que quiere y ahora será denunciado por un show que era evitable. Más en un momento como el que atraviesa el Cacique.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal?

Hasta ahora, Arturo Vidal ha logrado disputar 19 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 2 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 1.320 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de lo que pase con Arturo Vidal, Colo Colo se enfoca en l que será el clásico con Universidad Católica. El Cacique recibe a los Cruzados este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas.

