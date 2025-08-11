Colo Colo estuvo a nada de poder reencontrarse con los triunfos, pero otra vez el arbitraje se lo negó. Este domingo el Cacique pasó de ganar por la cuenta mínima a sellar un empate 1 a 1 contra Everton marcado por un polémico penal en el último minuto de los descuentos.

El Eterno Campeón se había puesto en ventaja con gol de Víctor Felipe Méndez y estaba sumando de a tres en Viña del Mar. Sin embargo, en el cierre, el juez Felipe González sancionó la pena máxima por una jugada que ha generado un enorme debate y que lleva ahora a Patricio Yáñez a pegar con todo.

El ex delantero del Cacique golpeó la mesa y disparó contra los jueces del encuentro por la actuación que tuvieron. De hecho, remarcó que desde el VAR ya se están haciendo los locos para no calentarse la cabeza.

Patricio Yáñez le pega con todo al arbitraje luego del polémico penal contra Colo Colo

El polémico penal que le terminó dando el empate a Everton ha sacado ronchas en Colo Colo. El Cacique nuevamente se ve envuelto en un problema con los cobros de los árbitros y sigue sin poder sumar de a tres.

En la última edición de Puntapié inicial de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez sacó la voz y fue lapidario sobre los jueces. “Se equivocaron todos otra vez. Para mí, se equivocaron todos otra vez. No lo toca“.

De hecho, el ex delantero aseguró que perjudicaron a propósito a Colo Colo. “Ya lo vivió Piero Maza que hay dos situaciones que no son penales y después de 20 repeticiones es como ahí, ahí, ahí lo toca, ahí. Yo creo que no fue, pero estaba tan seguro que lo sanciona“.

Patricio Yáñez no se detuvo ahí y enfatizó en que la situación a llegado a tal punto que ya ni se utiliza la tecnología como corresponde. “Yo creo que el VAR no quiere más líos, que cobre el árbitro y se haga responsable. Que se la jueguen y chao“.

“Siento que está bien el empate. Estuvo parejo. Tuvo más Colo Colo, pero al final cuando no puedes cerrar el partido y es lo que dijo Vicente Pizarro, que mejoran pero no alcanza para ganar. Es la pura verdad. La tendencia que tiene en el segundo tiempo fue más abierto y defendió en le segundo tiempo en su zona, a la contra”, añadió.

Para Patricio Yáñez, este resultado deja al Eterno Campeón con un panorama “complicado en el campeonato, cero opción y se le complica la Libertadores“. Finalmente, dejó una duda instalada sobre Jorge Almirón: “¿Pasará agosto?“.

Colo Colo lamenta un empate agónico ante Everton marcado otra vez por una decisión arbitral. El Cacique ahora tiene por delante el clásico con Universidad Católica, donde no le sirve otra cosa que no sea ganar si quiere seguir soñando con un premio al final de la temporada.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo no tiene tiempo para lamentos y debe enfocarse de inmediato en el importante duelo que se le viene en la Liga de Primera 2025. Este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas el Cacique recibe a Universidad Católica en el clásico.

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones?

Así queda el Cacique en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025: