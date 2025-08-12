Las polémicas arbitrales de la segunda parte del año han sido muchas. Un asunto que no deja indiferente a Roberto Tobar, el presidente de la Comisión de Arbitraje de la ANFP, quien no quiere más errores groseros por parte de los jueces.

Por eso citó a todo su plantel a trabajar durante las próximas semanas, antes de la suspensión por las eliminatorias y luego por la realización de la Copa del Mundo de la FIFA Sub20, para así reducir el margen de error.

El trabajo minucioso de Roberto Tobar con los árbitros

¿En qué consiste este trabajo? Se ha encargado de reforzar e intensificar la línea de interpretación de los planteles en las jugadas. Para ello se están revisando jugadas específicas donde se pone a prueba a los árbitros en cancha y el equipo VAR.

No solamente se queda en temas teóricos. Entendiendo que la determinación sobre una jugada se debe tomar en segundos, es que han buscado ponerse en situaciones que se viven en una cancha.

Tobar trabajará intensamente para que los árbitros dejen de cometer errores

¿En qué consiste esto? Se realizan trabajos de realidad de juego, con el afán de mejorar la toma de decisión de los jueces cuando se ven enfrentados a jugadas polémicas.

También se ha ordenado el aumento de horas de simulador VAR con los equipos designados para la fecha, para que sean un apoyo en el que el árbitro que está dirigiendo pueda confiar en un 100%.

Para esto se reúnen en Quilín, pues en la sede central de la ANFP hay un simulador que sirve para familiarizarse con lo que después se encuentran en cada partido en que se utiliza la tecnología.

De esta manera se esperan semanas intensas de trabajos específicos para los réferis, pues Tobar no quiere que se creen suspicacias en la recta final de un torneo que promete una definición apasionante.

