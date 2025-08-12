Es tendencia:
Tras reclamos de Arturo Vidal: ANFP junto a Comisión Árbitral se reúnen con Colo Colo

El secretario general del fútbol chileno, Jorge Yunge, junto al mandamás de los réferis, Roberto Tobar llegaron hasta el Estadio Monumental para reunirse con Aníbal Mosa.

Por Alfonso Zúñiga

Aníbal Mosa y Roberto Tobar se reúnen en el Estadio Monumental.
© PhotosportAníbal Mosa y Roberto Tobar se reúnen en el Estadio Monumental.

Un nuevo fin de semana donde Colo Colo está en el centro de la polémica por sus constantes reclamos hacia los arbitrajes en Liga de Primera. Es que parece que tanto el técnico Jorge Almirón o jugadores como Arturo Vidal, lo usan para tratar de “tapar” la actual crisis deportiva.

Más allá de si tengan razón o no, se volvió habitual que para esconder responsabilidades por los malos resultados, en el Cacique se inicie una campaña pública para acusar “persecución” desde los jueces y que por ello, no se logran los objetivos.

El tema es que justo en el día en que se verá en el Tribunal de Disciplina el informe de Felipe González por los insultos que le dijo Vidal, tras la práctica de Colo Colo en el Estadio Monumental, hicieron acto de presencia dirigentes tanto de la ANFP como de la Comisión Arbitral.

ANFP y Comisión Arbitral se reúnen con Colo Colo

Según dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, hasta Macul llegaron juntos en un vehículo particular Jorge Yunge, secretario general del fútbol chileno, y Roberto Tobar, el máximo dirigente de los silbantes en nuestro país.

El reportero que cubre la actualidad alba recalcó que la cita cumbre entre la ANFP y la Comisión Arbitral con Colo Colo buscaba reunirse tanto con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, además de otras autoridades de la institución.

Llama poderosamente la atención que la reunión se dé en la previa a un clásico con Universidad Católica, y luego de los constantes reclamos de futbolistas y dirigentes, como el director deportivo Daniel Morón, contra el desempeño de los jueces durante los últimos encuentros.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Por la fecha 20 en Liga de Primera, Colo Colo recibirá este sábado 16 de agosto a Universidad Católica en el Estadio Monumental para la edición 188 del Clásico entre ambos “grandes”. El duelo comenzará a las 15:00 horas.

