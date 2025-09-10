La Supercopa comienza a tomar color a espera de una resolución final de parte de las autoridades, donde el delegado presidencial debe dar luz verde al choque entre Colo Colo y Universidad de Chile.

En ese sentido, la ANFP ha confirmado que seguirá adelante con la organización del encuentro, donde ya tienen designado al árbitro que llevará las riendas del encuentro en el estadio Santa Laura.

Según información que entregó la radio ADN, se trata de Felipe González, quien será confirmado en las próximas horas como el juez principal del Superclásico del domingo.

Las miradas estarán puestas en su nombre, ya que en los dos Superclásicos jugados en la temporada terminaron en polémica con Piero Maza en el Estadio Nacional, además de Cristián Garay en el Monumental.

El árbitro Felipe González dirigió el Superclásico en Santa Laura en 2023, cuando empataron 1-1. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Cómo le ha ido a Felipe González en los Superclásicos?

Felipe González será el encargado de arbitrar la gran final de la Supercopa, donde habrá Superclásico entre Colo Colo vs Universidad de Chille de un partido que se debía jugar en el mes de enero.

Si bien en la U todavía esperan que exista una reprogramación del partido, en la ANFP siguen con la organización donde ya tienen definido el árbitro para un partido que se viene bien caliente.

Hay que destacar que la última vez que Felipe González estuvo a cargo de un Superclásico también fue en el estadio Santa Laura, con un empate 1-1 entre la U y Colo Colo.