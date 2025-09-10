Universidad de Chile espera una definición definitiva por el partido de la Supercopa donde, por ahora, debe enfrentar a Colo Colo el domingo a las 15.00 horas, en el estadio Santa Laura.

En ese sentido, desde el lunes el plantel dirigido por el técnico Gustavo Álvarez ha comenzado a preparar el choque del Superclásico, aunque con muchas bajas que no le han permitido trabajar una formación estelar.

Eso hasta hoy, cuando se incorporen los nominados en la selección chilena y le permitan ampliar el abanico de opciones para probar un once que le ayude a derrotar a los albos.

Por lo mismo, el entrenamiento de esta jornada en el CDA será todo un desahogo para el profesor Álvarez, quien sumará los cuatro que vienen de la Roja, además del regreso de un lesionado.

Javier Altamirano es uno de los que regresa en U de Chile. Foto. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Quién vuelve en U de Chile para la Supercopa?

Universidad de Chile sabe que, pese a los problemas que enfrentan a la dirigencia de Azul Azul con la ANFP, deben estar preparados para jugar primero el Superclásico y luego ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

En esa misma línea, hoy se incorporarán Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda y Lucas Assadi, donde también suman al portero Gabriel Castellón que superó un desgarro que lo tuvo fuera en el último Superclásico.

Con esto, la U recupera gran parte de su columna vertebral para enfrentar a Colo Colo en la Supercopa, a la espera, además, de la evolución de Israel Poblete, otro que también tuvo un desgarro.

Por lo mismo, hoy comenzará a probar un dibujo táctico que le permita superar errores de lo vivido en el estadio Monumental, además de poder sumar un nuevo título para los azules.

