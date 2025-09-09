Este martes y después de toda la polémica que se generó en los últimos días, la ANFP finalmente dio su veredicto. La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará sí o sí este fin de semana, a pesar de que uno de los clubes se está negando a hacerlo.

Los azules se quejaron de manera pública por la programación del encuentro por la cercanía del choque ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana. Su máximo punto fue con una petición oficial para la suspensión, pero con un portazo.

Desde Quilín 5635 respondieron al elenco estudiantil dejando las cosas claras. No solo negaron la petición a cambiar el duelo, sino que remarcaron que no se está perjudicando. Misiva que encontró nuevamente respuesta en las altas esferas de Azul Azul.

Clark dispara contra la ANFP por negarse a suspender la Supercopa

En el partido de Chile ante Uruguay asistió el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien se detuvo a conversar con los medios de comunicación para escuchar su versión de la historia.

Lejos de calmar los ánimos, el mandamás de la concesionaria de Universidad de Chile disparó nuevamente contra el organismo presidido por Pablo Milad.

“Lo único que quería decir yo es que, a mi me parece que es habiéndose pronunciado el Ministro de Seguridad Pública no en una ocasión, sino que dos veces, diciendo que no se puede jugar un partido de esta magnitud en un estadio que no está en las condiciones para hacerlo porque está en obras, a mí me parece realmente sorprendente que la ANFP y la Delegación Presidencial insistan en que se deba jugar sí o sí el domingo y sí o sí en ese estadio, que claramente no cumple las condiciones al estar en obras”, dijo a los medios.

Luego, insistió en la tozudez de las autoridades de negar la petición y enfatizó “que tiene que primar la sensatez, el sentido común, varios diputados han expresado sus preocupaciones, el vicepresidente de la cámara, gente de derecha, gente de izquierda. Insistir en este punto es arriesgado, es temerario y han habido problemas con autorizaciones, se han autorizado arengazos y han habido apuñalados, hace unos días atrás se murió una persona en el estadio, yo creo que ser temerarios en este minuto no corresponde”, complementó.

Tras esto, Clark señala que “con la ANFP no hay que tomárselo a términos personales, aquí no hay que enojarse, a mi me toca defender al club, nosotros creemos que no se puede jugar, y eso es, básicamente”.

“Esperábamos el apoyo de la ANFP”

Otra de las preguntas de los ágiles de la prensa fue por la dura carta enviada este martes a primera hora a las oficinas de la ANFP, donde apuntaron a Pablo Milad y acusan nula ayuda internacional.

“Son ambas cosas, nosotros lo dijimos en la carta, creemos que la ANFP no nos está apoyando en esto, lamentablemente que un club chileno se juegue un paso a una semifinal de una copa internacional no es algo tan común, esperábamos el apoyo de la ANFP“, detalla.

“Y efectivamente eso se suma que quieren jugar en esta fecha en ese estadio, que no reúne las condiciones. Hace una semana atrás o dos semanas se murió una persona en estadio, y es tomar un riesgo innecesario”, puntualiza Michael Clark.

Finalmente, se refirió a los pasos a seguir tras la negativa de Quilín. “La ANFP mandó una carta donde dice que efectivamente nuestra solicitud para reprogramar el partido no ha sido aceptada, que se haga el partido depende de si las autoridades autorizan. Yo creo que es una locura autorizar el partido en el estado que está el estadio, así que mañana entiendo hay una reunión a las 9 de la mañana e imagino que se tomará la decisión, y yo espero, y quiero que prime el sentido común y no se juegue”, cerró.