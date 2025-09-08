Este fin de semana vuelve a rodar la pelota en el fútbol chileno y lo hace con un partido que promete. Colo Colo y la U de Chile vuelven a verse las caras para animar la gran definición de la Supercopa de Chile, duelo que está pendiente desde febrero.

El Cacique y el Bulla llevan varios meses esperando para definir al supercampeón de nuestro país, pero se han encontrado con una serie de problemas. Ahora, en la antesala del encuentro, la negativa del Romántico Viajero de jugar por su ajustado calendario no es el único problema. Y es que el Estadio Santa Laura preocupa a la ANFP.

El ente rector del fútbol chileno eligió el recinto de Independencia para realizar el compromiso. Sin embargo, trabajos en las torres de iluminación han puesto en duda las cosas y en las últimas horas se conocieron imágenes que preocupan aún más.

Santa Laura deja en veremos la Supercopa entre Colo Colo y la U

La Supercopa de Chile entre Colo Colo y la U no deja de dar que hablar por problemas. No sólo el conflicto entre la ANFP y el Bulla ha puesto en duda el encuentro, sino que también lo que está pasando con el Estadio Santa Laura.

Desde hace meses que la cancha de Unión Española está trabajando en la instalación de nuevas luminarias. Justo cuando recibirá este encuentro, con público por sobre los 55 años, las obras dejaron escombros que tienen colgando la realización del choque.

Si bien días atrás avisaron que las cosas deberían estar listas antes del plazo límite, lo cierto es que las imágenes no son muy alentadoras. Radio ADN reveló un video la noche de este domingo en el que se ve el estado en que se encuentran las cosas.

En el registro se puede ver que, más allá de haber instalado la base de una de las luces, sigue existiendo un profundo agujero en la zona. Este lunes habrá una primera inspección de parte de las autoridades, para así meter el pie en el acelerador para el día D.

Será entre jueves y viernes cuando se haga la evaluación final sobre el estado de los trabajos. Si todo está en orden, el encuentro se jugará, siempre y cuando el Bulla no logre su objetivo de volver a aplazarlo por su calendario.

La Supercopa de Chile entre Colo Colo y la U sigue esperando por el último visto bueno para poder jugarse. La definición de un título que prometía se ha terminado transformando en un cacho por el que se trabaja a full para sacarlo adelante.

¿Cuándo y a qué hora se juega la Supercopa entre Colo Colo y la U?

Colo Colo y la U esperan por el visto bueno de la ANFP para jugar la Supercopa de Chile. La definición del título entre el campeón del Campeonato Nacional y la Copa Chile 2024 está programada para este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo y la U tras la Supercopa?

Colo Colo y la U deben jugar la Supercopa pero con la mira puesta en sus próximos desafíos. Mientras el Cacique recibe a Deportes Iquique el 26 de septiembre, el Bulla visita a Alianza Lima el próximo jueves 18 de septiembre desde las 21:30 horas.

