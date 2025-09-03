La Supercopa de Chile 2025 ha sido un constante dolor de cabeza para la ANFP. El que debía ser el partido inaugural de la temporada entre Colo Colo y la Universidad de Chile se ha postergado, una y otra vez durante el año, un “peloteo” que se ha extendido hasta estos días.

Pese a que el ente rector del fútbol chileno había puesto una fecha final para el desarrollo de la final -el próximo 14 de septiembre-, un nuevo obstáculo surgió en las últimas horas. Ahora es uno de los equipos en disputa quien evalúa la opción de presentarse al partido con un equipo juvenil.

Según reporta el diario La Tercera, la U, ante la posibilidad de que la CONMEBOL le otorgue el pase a cuartos de final de Copa Sudamericana, los azules estarían evaluando solicitar la suspensión del partido y en el caso de que su petición no sea aceptada, el club contempla la radical decisión de enviar a su equipo de juveniles para la definición contra el Cacique en el estadio Santa Laura.

Las razones que esgrime la U. de Chile para suspender