Coquimbo Unido le sacó 15 puntos a la U de Chile, que ya no es el escolta de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Eso sí, los azules tienen un partido menos que le puede permitir superar a Palestino y quedar nuevamente como perseguidor de los Piratas.

Mientras los azules afinan detalles en este receso por las Eliminatorias para volver a la acción ante Deportes La Serena el 14 de septiembre, también aguardan por la resolución de la Conmebol en este conflicto con el Rojo. Si bien todavía no se pronuncia el organismo de manera oficial, ya han surgido algunos posibles escenarios.

Un prestigioso abogado dedicado al derecho deportivo anticipó un fuerte castigo para los dos equipos. Y desde el medio Mi Radio surgió otra parte de la sanción que deberán afrontar. Al parecer, el dato llega desde el seno interno del Romántico Viajero.

En tanto, Bolavip contó que “la Conmebol determinó que Independiente quede eliminado de la competencia, que quien avanza a cuartos de final es la Universidad de Chile, pero que jugará ante Alianza Lima en condición de local sin público en las tribunas”.

Lucas Assadi le anotó dos goles a Independiente en la Copa Sudamericana. (Javier Vergara/Photosport).

“En la Universidad de Chile ya conocieron que seguirán en competencia en Copa Sudamericana”, informó aquella radioemisora que es propiedad de Roberto Dueñas a través de su sitio web. Pero también dieron cuenta de que el Bulla tiene en riesgo la localía para los cuartos de final. En dicha instancia, los azules se enfrentarían a Alianza Lima de Perú.

Publicidad

Publicidad

ver también Independiente vs la U de Chile: reflota un escándalo en Copa América y una demanda millonaria

Adelantan que la U de Chile será local ante Alianza Lima en Coquimbo por la Sudamericana

Así las cosas, todo parece indicar que la U de Chile tiene en sus planes jugar en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo por la ronda de ocho mejores clubes de la Copa Sudamericana. Esto porque el Estadio Nacional estará ocupado por el Mundial Sub 20.

Universidad de Chile podría volver a Coquimbo muy pronto. (Andres Pina/Photosport).

“Desde la Municipalidad de Coquimbo aclaran que no han sostenido conversaciones con el club azul para un eventual arriendo”, informó el diario El Día. Así las cosas, seguramente la plana mayor de Azul Azul que lidera Michael Clark tendrá mucho trabajo en los próximos días para amarrar la sede para jugar ante Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad