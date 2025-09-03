Referente de la U está furioso por insólita medida azul para la Supercopa con Colo Colo: “Poco serio…”

El pasado domingo se jugó la versión 198 del Superclásico del fútbol nacional, donde Colo Colo se impuso por 1-0 a Universidad de Chile, partido que se tiene que repetir en pocos días.

Luego de una serie de problemas para programar la Supercopa entre albos y azules, la ANFP decidió que el duelo se juegue el próximo domingo 14 de septiembre en Santa Laura, sin embargo, la U quiere aplazar el compromiso.

El cuadro estudiantil está cerca de recibir la noticia que clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana, resolución que debe entregar pronto la Conmebol, por lo que quiere priorizar la serie con Alianza Lima en vez del duelo con los albos.

ver también ¿A Coquimbo los pasajes? Adelantan la resolución que da por ganador a U de Chile contra Independiente

César Vaccia está en contra que la U juegue con juveniles la Supercopa

Universidad de Chile quiere que se aplace otra vez la Supercopa con Colo Colo, pero si la ANFP no aprueba esta medida, en el CDA piensan jugar ante el Cacique con juveniles, según informó La Tercera.

La polémica idea de los azules fue analizada por el DT bicampeón con la U César Vaccia, quien en diálogo con RedGol se quejó por la situación.

“No me parece bien, yo creo que la U tiene plantel para jugar ambos partidos, para afrontar los dos frentes. Además, hay cuatro días de diferencia, hay tiempo, podría poner una mixtura”, dijo el entrenador.

Publicidad

Publicidad

La U quiere aplazar la Supercopa con Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“El partido es con Colo Colo, siempre hay un ánimo especial en el equipo para jugar un clásico. Yo creo que podría poner a los jugadores que actúan menos, por último. Algo se puede hacer, pero jugar con juveniles es poco serio“, cerró el referente azul.

Universidad de Chile está a la espera del fallo de la Conmebol, pero ya dejó en claro que no quiere que se juegue el 14 de septiembre la Supercopa con Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

ver también Charles Aránguiz será baja en U de Chile tras ser castigado por el Tribunal de Disciplina

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.