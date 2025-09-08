Arranca una nueva semana de Superclásico y lo hace con un último cara a cara que sigue fresco. El domingo pasado, Colo Colo venció a la U de Chile por la cuenta mínima en la Liga de Primera, en un duelo que ha tenido a Javier Correa en el centro de la polémica.

El delantero protagonizó varios hechos en aquella jornada en el Estadio Monumental. Su pelea casi a combos con un hincha azul, los supuestos insultos a Michael Clark y la denuncia que le busca el elenco estudiantil en el Tribunal de Disciplina lo tienen en el ojo del huracán. Y ahora, un video suma más picante a la situación.

El Cacique publicó el Lado B de lo que fue la victoria ante su archirrival. En el registro se ve lo que fue la celebración en la cancha, donde el delantero no tuvo piedad y se lo festejó en la cara al plantel completo del Bulla.

Javier Correa se manda la gran Mago Valdivia en la cara de la U

Desde su llegada, Javier Correa no había tenido la oportunidad de celebrar en el Superclásico. Es por ello que luego de sumar su primer triunfo con Colo Colo ante la U, lo celebró con todo. Incluso sin importarle provocar a su rival.

Javier Correa suma una nueva polémica luego del triunfo de Colo Colo ante la U. Foto: Photosport.

Si bien se habían visto varios gestos que tuvo contra el plantel azul, en las últimas horas salió a la luz uno más y que ha sacado ronchas. Fue en el Lado B en el que se pudo ver imágenes del final del partido, donde les fue a cantar directo a la cara.

En el registro se puede ver cómo, en medio de los festejos de Colo Colo, Javier Correa no encontró nada mejor que ir a cruzarse con la U que se retiraba de la cancha. Ahí, tal como ocurriera con Jorge Valdivia en 2006, les cantó una popular canción.

“El chuncho no lo puede creer, Colo Colo es lo más grande y…” fue parte de lo que le gritó el artillero al plantel del Bulla. Jugadores como Charles Aránguiz y Cristopher Toselli iban pasando a su lado, evitando calentarse con la situación.

Quedará esperar en qué quedan las amenazas que han hecho desde el elenco estudiantil contra el argentino. Se ha especulado en los últimos días con una denuncia formal en el Tribunal de Disciplina, justo en la previa de la Supercopa de Chile este fin de semana.

Javier Correa sigue dando que hablar con su actitud luego del Superclásico ante la U. En Colo Colo celebran una victoria que les da respiro justo antes de un nuevo cara a cara entre ambos, el que promete un partido de aquellos.

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

En la previa de la Supercopa, Javier Correa ha logrado disputar un total de 28 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha marcado 15 goles, ha aportado con 3 asistencias y alcanza los 2.343 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo con la U?

Javier Correa se prepara para un nuevo cara a cara entre Colo Colo y la Universidad de Chile. El Cacique y el Bulla definirán al campeón de la Supercopa este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.