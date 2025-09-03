La gran polémica del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, jugado el domingo pasado, fue la acción de Javier Correa contra Matías Zaldivia. Fue sancionado con tarjeta amarilla por el árbitro Cristián Garay, lo que dejó molestos a los azules.

Exigían tarjeta roja, asegurando que hubo un codazo del delantero al defensor. Sin embargo, el juez notó en la cancha un hecho que fue clave: el “teatro” que hizo Zaldivia.

Juvenal Olmos explicó en TNT que “si Correa le da de lleno en la cara, lo deja sin moverse en el piso. Y Zaldivia hace gestos de que le pegaron un codazo”. Un pensamiento similar al que tuvo Garay.

La explicación desde la ANFP

En Radio Cooperativa Deportes aseguran que se comunicaron con la Comisión de Árbitros de la ANFP. Ellos aseguraron que la tarjeta estuvo perfectamente puesta para el ariete.

Correa y Zaldivia tuvieron la jugada más polémica del partido

“El golpe no fue seco en la cara. Garay también, al ver la acción de Zaldivia, le hizo pensar que no era tan grave”, comentaron desde Quilín, entendiendo que la reacción del jugador de la U fue clave en ese aspecto.

“Luego Zaldivia y Correa se dieron la mano y no tenía rasgos de una agresión en su rostro”, añadieron para justificar la determinación que tomó Garay en el estadio Monumental.

Recordar que en la U. de Chile criticaron mucho lo que hizo Garay. Charles Aránguiz señaló que “siempre pasan cosas cuando vengo a esta cancha, cansa hablar de los árbitros, vez que vengo hay un compañero expulsado”.

Mientras que Michael Clark, el presidente de Azul Azul, indicó que “vi un árbitro con temor, con miedo arbitrando acá. El codazo de Correa a Zaldivia mata el partido”.

