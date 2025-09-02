“No era grave”: La explicación de porqué Javier Correa no fue expulsado en el Superclásico

Colo Colo superó a Universidad de Chile y se quedó con el Superclásico 198. Sin embargo, el partido sigue desatando polémica por el cometido de Cristián Garay, quien no expulsó a Javier Correa.

La jugada de la controversia se registró a los 14 minutos del primer tiempo y cuando aún se mantenía el empate sin goles. El jugador de los albos fue a una pelota dividida pero en su intento por llegar al balón golpeó con su codo sobre el rostro de Matías Zaldivia.

ver también Sufre Colo Colo: La U buscará las “penas del infierno” para Javier Correa tras insultos a Michael Clark

El central de la U cayó al suelo y de inmediato exigió tarjeta. El tema es que dicha jugada pasó desapercibida y no tuvo sanción de tarjeta roja. Pese a los reclamos de toda la banca azul sobre Garay.

Pero según indicaron en Radio Cooperativa hubo una explicación desde la interna de la ANFP sobre la decisión del juez central y del VAR para no mostrarle la roja directa al delantero albo.

“El golpe no fue seco en la cara. Garay también a ver la acción de Zaldivia, le hizo pensar que no era tan grave”, detallaron. “Luego ambos Zaldivia y Correa se dieron la mano, y no tenía rasgos de una agresión en su rostro”, agregaron sobre lo que se indicó desde Quilín.

ver también Danilo Díaz defiende a Garay por la amarilla a Correa: “Es un juego de roce, así se juega la Libertadores”

La U buscará sanción sobre Javier Correa

Pese a esta explicación, en la U realizarán una denuncia para castigarlo de oficio a Javier Correa. Por lo que el tema podrá extenderse por varias semanas. Al delantero de Colo Colo se le acusa de gritarle en la cara a dos jugadores de la U, realizar gestos obscenos y las declaraciones contra Michael Clark.

Publicidad

Publicidad