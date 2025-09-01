Mucha polémica hubo tras el Superclásico pues en Universidad de Chile criticaron al árbitro Cristián Garay. “Un árbitro con miedo”, fue la acusación en caliente de Charles Aránguiz tras el duelo.

Un tema que se discutió en Los Tenores de ADN, donde no hubo unanimidad. De hecho Gonzalo Jara entiende que la jugada pudo ser de expulsión si ocurría después de la roja a Franco Calderón.

“Estamos de acuerdo que si la jugada de Correa era después de la de Calderón, lo echaban”, manifestó el ex defensa de la Roja que alguna vez dejó con un problema auditivo a Timo Werner tras pegarle un codazo en la Copa Confederaciones del 2017, por el que recibió amarilla tras revisión en el VAR.

Justamente eso es lo que le justificó el periodista Danilo Díaz, planteando la tesis de que no todo es revisable en un video. “Esa jugada es de cámara lenta. En el partido real, el que vio el árbitro y el que vimos nosotros, es amarilla. Hizo un buen partido Garay”, señaló.

La jugada de Correa con Zaldivia

Intervino el periodista Rodrigo Hernández para decirle que “el VAR pudo haberlo llamado” y Danilo Díaz volvió a argumentar que no era necesario, para darle un sentido futbolístico al partido.

“Para mí no (es de VAR). Porque esto es un juego de roce, de contacto“, fue lo que señaló de manera enfática antes de dar ejemplos de que en otros torneos jamás se expulsaría a alguien por esa jugada.

“Después cuando vemos partidos internacionales, cómo se juega la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana… ¡cómo juegan la Premier! Dejemos el manchismo afuera. Amarilla y listo, chao“, cerró su tesis.

Una jugada que seguramente será motivo de análisis en la Comisión de Árbitros, para sacar conclusiones de cara a lo que será el futuro del referato nacional.

