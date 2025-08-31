Charles Aránguiz quedó con una sensación de disconformidad tras perder el Superclásico 198 ante Colo Colo. Un solitario gol de Vicente Pizarro le dejó los tres puntos a los albos, que le sacaron rédito a la expulsión de Franco Calderón, precisamente por una fuerte falta ante el “34”.

Para el Príncipe, la influencia de Cristián Garay fue evidente. No quiso decirlo de manera muy tajante. Pero lo hizo igual. “Hablar de los árbitros cansa. No sé. Personalmente, vez que vengo a esta cancha me pasan cosas. Estoy muy salado, vez que vengo hay un compañero expulsado”, dijo el experimentado centrocampista.

“No sé si vieron la imagen de Correa. Todas las veces que vine acá pasó algo parecido antes de los 10 minutos y no ocurre nada. No quiero hablar mucho de los árbitros”, apuntó el “20” sobre el golpe del delantero colocolino sobre Matías Zaldivia en los 15 minutos del primer tiempo.

Charles Aránguiz en acción durante el Superclásico 198. (Javier Vergara/Photosport).

Luego de eso, todo cambió. “Hasta la expulsión estábamos bien, muy claritos haciendo nuestro juego. Después de eso cambió el panorama. Tratamos de acomodarnos, pero en el segundo tiempo, con los cambios que hizo Colo Colo, ganaron un poco más de cancha y nos desordenamos”, declaró el capitán del Romántico Viajero.

“Los últimos 10 minutos nos acercamos, pero lamentablemente vamos a seguir. Estamos en un equipo muy grande, hay presión todos los días, presión de ganar todos los partidos”, admitió el centrocampista bicampeón de América con la selección chilena y ganador de la Copa Sudamericana con la U.

Para Charles Aránguiz, el Superclásico que habrá ante Colo Colo por la Supercopa no tiene muchos tintes de una devuelta de mano. “No se trata de revancha. Te repito, acá hay presión todos los días y en todos los partidos. No es una revancha, es hacer nuestro trabajo”, expuso el Príncipe.

Por cierto, también le preguntaron sobre el sólido puntero de la tabla de posiciones: Coquimbo Unido, que se encamina al primer título de la máxima categoría chilena en su historia. “Es difícil. Pero la mentalidad que tenemos es de un equipo grande, tenemos la misión de ganar todos los partidos”, dijo el “20”.

“Vamos a ver si terminamos arriba o no, pero ellos están haciendo una buena campaña. No es excusa, pero nosotros estamos jugando finales cada tres o cuatro días. A la U todos los equipos le juegan de diferente forma”, aseguró el ex Bayer Leverkusen de Alemania e Inter de Porto Alegre en Brasil.

Charles Aránguiz lucha ante Vicente Pizarro en el Superclásico 198. (Pepe Alvujar/Photosport).

Tuvo más. “Dejamos puntos importantes en el camino y Coquimbo lo ha aprovechado. Queda seguir trabajando no más. ¿Cómo juega Cobresal los otros partidos? Ya dije, jugamos cada tres días finales. Tenemos desgaste de viajes y entrenamientos. No es excusa, pero también saca conclusiones de otro lado”, cerró Charles Aránguiz muy molesto. Y con razón…