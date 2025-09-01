El Superclásico del fútbol chileno dejó toda una polémica detrás luego de lo ocurrido en el Estadio Monumental. El triunfo de Colo Colo por la cuenta mínima ante la U de Chile no sólo estuvo marcado por la expulsión de Franco Calderón, sino que hubo algo más.

Javier Correa está en el ojo del huracán por agarrarse con un hincha infiltrado, pero también por un supuesto codazo a Matías Zaldivia. En los primeros minutos del encuentro, el delantero fue a frenar un despeje del zaguero y pasó su brazo cerca del rostro de la figura azul.

La situación ha generado una ola de reclamos y ha puesto en duda al arbitraje, donde ni el juez ni el VAR vieron el impacto. Sin embargo, en las últimas horas se conoció qué fue lo que les explicó Cristián Garay a ambos en el momento de la polémica.

Revelan la reacción del árbitro tras el codazo de Javier Correa a Matías Zaldivia en el Superclásico

La gran polémica del Superclásico que ganó Colo Colo ante la U este domingo tiene a Javier Correa como protagonista. El delantero está en la mira por un supuesto codazo a Matías Zaldivia en el inicio del partido y que quedó sólo en tarjeta amarilla cuando otros pedían expulsión.

Matías Zaldivia acusó un codazo de Javier Correa que ni el árbitro ni el VAR vieron. Foto: Photosport.

El árbitro Cristián Garay decidió amonestar al artillero, pero no mandarlo a las duchas. Una decisión que no cayó nada de bien y que desde el elenco estudiantil ya acusan como un robo.

Pero más allá de especulaciones, lo cierto es que hay una explicación y fue el propio juez quien la dio. Según reveló el periodista Marcelo Díaz en el programa Todo es Cancha que ambos jugadores escucharon una versión de los hechos.

“Terminada la jugada, Zaldivia queda tirado y Garay va donde algunos jugadores de Colo Colo y la U y les dice ‘Muchachos, juguemos, juguemos‘. Yo estaba ahí”, señaló el reportero azul

Si bien esto no aclara nada, todavía resta esperar para conocer los audios del VAR. Durante esta jornada la ANFP debe revelar lo que conversó el juez con la cabina para así despejar cualquier duda al respecto y que todo quede claro.

Javier Correa protagonizó más de una polémica en el Superclásico. Colo Colo derrotó a la U por la cuenta mínima en un duelo donde, más allá de los dientes apretados, hubo 90 minutos más que emocionantes.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo y la U?

Colo Colo derrotó a la U, pero ahora ambos se preparan para un nuevo cara a cara. El próximo 14 de septiembre desde las 15:00 horas el Cacique y el Bulla se enfrentarán en la definición de la Supercopa de Chile en el Estadio Santa Laura.

