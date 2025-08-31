Un duro golpe sufrió la Universidad de Chile este domingo en la edición 198 del Superclásico. Los azules debieron batallar casi una hora con un hombre menos tras la expulsión de Franco Calderón quien cometió una durísima falta sobre Vicente Pizarro.

A partir de ahí la U debió replegarse y le cedió el balón a un Colo Colo que con poca claridad de juego tuvo las oportunidades más cercanas de abrir el marcador hasta que llegó el minuto 81’, donde Pizarro aprovecho un palo de Francisco Marchant, tras pase de Mauricio Isla, y anotó el solitario gol del triunfo.

Si bien algunos hinchas de la U apuntaron a Calderón, las críticas en redes sociales se concentraron principalmente en el técnico Gustavo Álvarez. Los aficionados cuestionan sus decisiones en este y otros partidos, así como el hecho de que tras dos años al mando, aún no haya conseguido el título de liga, todo esto pese a que el equipo mantiene chances matemáticas de alcanzar a Coquimbo Unido, líder absoluto de la competición.

“Me duele criticarlo, pero es toda de Gustavo Álvarez” “Gustavo ‘Competitividad’ Álvarez ya tocó techo en la U” y “Adiós Gustavo Álvarez! Se te acabó el margen” fueron solo algunos de los comentarios que se ven en la red social de X en contra del DT universitario tras la derrota en el Superclásico.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Álvarez en la U?

A inicios de este año, la Universidad de Chile anunció la renovación de Gustavo Álvarez, el DT trasandino firmó un nuevo contrato con la Universidad de Chile, esta vez, hasta fin del año que viene, es decir, hasta diciembre del 2026.

El ex Huachipato tiene actualmente con la U un porcentaje de 65,4% de rendimiento, ya que ha dirigido 76 encuentros oficiales, ganando 46 partidos, empatando 15 y cayendo en otras 17 oportunidades.