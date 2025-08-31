Pitazo final en el estadio Monumental y consumado el triunfo de Colo Colo por 1-0 ante U de Chile, el DT azul habló del partido sin guardarse nada por el cometido de sus dirigidos.

Masticando el enojo de la derrota que lo aleja aún más del título, el argentino aseguró que su equipo mereció mejor suerte ante el clásico rival. Con total sinceridad, Gustavo Álvarez apeló a la “justicia”.

“El partido empieza bien, favorable, con situaciones de gol, llega la expulsión y ahí el equipo se acomoda. Sin el dominio de antes, empezamos a sufrir en la banda izquierda y la compensamos con Sepúlveda”, partió analizando.

La “autocrítica” del DT de U de Chile

Gustavo Álvarez aseguró que U de Chile debió llevarse al menos un punto desde el Estadio Monumental, incluso hablando de victoria por lo mostrado en cancha, según su análisis.

“Lo podríamos haber empatado con el arco solo. 11 contra 11 lo hicimos bien, si estabamos ganando 1-0 era justo, pero es imposible hablar de justicia, terminamos perdiendo”, aseguró el DT azul.

Recalcando la jugada que perdió Rodrigo Contreras con una chilena en área colocolina, Gustavo Álvarez remarcó que los 15 puntos de distancia con Coquimbo Unido aún tendrán a la U peleando.

“Estamos lejos, pero mientras haya posibilidades numéricas, vamos a pelear”, cerró el entrenador de U de Chile, que podría descontar a 12 las unidades de distancia con los piratas si gana el duelo pendiente ante Everton.