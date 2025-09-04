Una extraña polémica dejó el triunfo de Colo Colo por 1-0 sobre Universidad de Chile en el Superclásico 198. La situación se dio en la zona mixta tras el encuentro, donde se supone solo deben estar familiares de los jugadores tras el partido.

Sin embargo, un hincha de Universidad de Chile se logró colar. ¿Y como lo hizo? Pues porque es familiar del volante albo Víctor Felipe Méndez, uno de los protagonistas en la victoria del Popular.

Lamentablemente el sujeto le dio un mal uso a ese privilegio de estar cerca de los jugadores, ya que se enfrascó en una insólita pelea con Javier Correa. El argentino prendió mecha inmediatamente y casi se va a las manos con el hincha en cuestión.

ver también Se vio todo en TV: la furiosa reacción de Javier Correa tras la victoria de Colo Colo en el Superclásico 198

Familiar de Méndez incendia todo con desubicado mensaje

Pues bien, el paso de los días no ha enfriado para nada este suceso, ya que el familiar de Méndez publicó una serie de imágenes en sus redes sociales, escribiendo un mensaje que fue directo contra Colo Colo.

“Se hicieron el año las Z”, escribió el sujeto, subiendo además una imagen de Nicolás Guerra junto a un pequeño, probablemente su hijo, en zona mixta.

El mensaje que subió el familiar de Víctor Méndez tras la derrota de la U ante Colo Colo. | Foto: Captura.

Publicidad

Publicidad

El mensaje que subió el familiar de Víctor Méndez tras la derrota de la U ante Colo Colo. | Foto: Captura.

Cabe recordar que este hincha de la U trató a Correa de “cagón” y “agrandado”, algo que sacó de quicio al delantero del Cacique. Por suerte la intervención de algunos presentes evitó que el hecho siguiera escalando.

ver también Sufre Colo Colo: La U buscará las “penas del infierno” para Javier Correa tras insultos a Michael Clark

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro de los albos será ante Universidad de Chile el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este partido será válido por la Supercopa 2025.

Publicidad