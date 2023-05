Eduardo Berizzo consiguió una victoria recién en el octavo partido suyo al mando de la Roja. Eso sí, el Toto comandó la gira por Asia sin haber diseñado la lista para afrontarla. En aquella convocatoria no estuvo Arturo Vidal, quien de todas maneras siempre apareció en las listas del seleccionador nacional de Chile.

Pero estos meses del ex seleccionador de Paraguay en Juan Pinto Durán han servido también para que encienda la búsqueda del heredero del todoterreno centrocampista que por estos días se desempeña en el Flamengo de Brasil.

Y el que más bonos ha ganado para tomar el testimonio que en algún momento dejará el volante que pasó por el Bayern Múnich de Alemania, el Barcelona de España y la Juventus de Italia también juega en Europa, aunque en una liga de menos relevancia que las mencionadas.

La referencia es para Víctor Felipe Méndez, quien milita en el CSKA Moscú de Rusia, que marcha en el segundo lugar de la Premier League, aunque a lejanos 13 puntos del líder, el Zenit de San Petersburgo. Paso a paso, el mediocampista se ganó un lugar indiscutido en el club que también supo defender Mark González.

Es más, el futbolista valdiviano surgido de las inferiores de Unión Española es el octavo jugador que más minutos sumó en la escuadra dirigida por Vladimir Fedotov. Este año, Méndez fue titular en el triunfo ante la Albirroja. Y en 2022, el Toto ya había apostado por él en los duelos amistosos ante Qatar, Polonia y Eslovaquia.

El staff técnico de Berizzo ve en Méndez las cualidades técnicas y físicas para replicar en algún punto el desempeño que tuvo Vidal en la Generación Dorada. Por eso y los 23 años que tiene VFM es que asoma como una atractiva opción para el DT del Equipo de Todos.

Vidal de "10": la nueva función que planea Berizzo

Por cierto, en aquel empate sin goles frente a los eslovacos, Eduardo Berizzo puso en práctica la función que quiere darle a Arturo Vidal en la cancha. Aquel día, el Rey se situó más como un enganche, lejos de aquel centrocampista de ir y venir que brilló en la Serie A y la Bundesliga. 7

Consciente de eso, pero también de que todavía hay potencial en el oriundo de San Joaquín, el Toto pretende darle más libertades defensivas, de tal modo que no haga el desgaste que acostumbró a realizar durante gran parte de su exitosísima trayectoria. "Probaremos algunas cosas, no serán tantas", adelantó el ex DT de O'Higgins en la antesala a ese amistoso que terminó sin goles.

Una de esas cuestiones que el argentino testeó fue, precisamente, la posición del mediocampista de 35 años, a quien le tiene encomendado un rol preponderante, muy similar al que desempeñó Marcelo Salas en el ciclo de Marcelo Bielsa que terminó con Chile en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.