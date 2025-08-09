Es tendencia:
Las vacaciones costarán muy caro: Damián Pizarro recibe otro mazazo pero por parte del Udinese

De no ser considerado por Nicolás Córdova para el Mundial Sub 20, a otra pésima noticia en el Udinese.

Por Miguel Gutiérrez

Damián Pizarro recibe un nuevo mazazo después de conocer que sus chances en el Mundial Sub 20 serán mínimas.
Tras su salida de Colo Colo a mediados de 2024 que Damián Pizarro aún no termina de despegar. El delantero no termina de convencer en el Udinese de Italia, pero esta semana ha ido de mala noticia a otra peor.

En los últimos días se da a conocer la decisión que tiene en mente Nicolás Córdoba para el jugador una vez que tomó la decisión de tomarse vacaciones: Quedarse sin Mundial Sub 20.

Y es que todo indica que dicha decisión le saldría muy, pero muy caro porque a quedarse fuera de la nómina final se sumaría otro hecho en su club, justo cuando se define el inicio de la temporada.

Damián Pizarro recibe otro mazazo pero en el Udinese

Damián estaba convocado y prefirió privilegiar sus vacaciones que estar acá. No tengo mucho más comentario que hacer”, declaró a los medios en esa ocasión el DT del seleccionado juvenil tras el amistoso ante Nueva Zelanda.

A eso se suman las presiones desde su agencia de representación para que incluyan sí o sí a Damián Pizarro. Pero, lo cierto es que tomarse vacaciones le saldrá mucho más caro de lo pensado.

Udinese disputó durante la última jornada un amistoso de preparación ante Werder Bremen, que terminó con triunfo del cuadro italiano por 2-1. ¿Lo llamativo? El delantero con pasado en Colo Colo ni en las cómicas.

El sitio partidario Tutto Udinese reportó que fueron 27 los jugadores citados para este encuentro, donde el atacante quedó al margen y no apareció. Cuesta arriba en el camino a solo semanas de la Copa del Mundo Sub 20.

Tomarse vacaciones fue la sentencia para Damián Pizarro que pierde terreno y no solo en la Selección Chilena Sub 20. Foto: Photosport.
¿Y Alexis Sánchez? ¿Asoma o no asoma?

Otro quien no asomó en este encuentro fue Alexis Sánchez. Tras la última publicación en redes sociales que no cayó para nada bien en los hinchas de Udinese, que tampoco fue considerado en el partido.

Cabe destacar que Maravilla está buscando nuevos aires, con Turquía como posible destino. Pese a eso, Sánchez aún no se asoma a los entrenamientos del equipo, pero también tendrá que remar desde atrás para ser considerado.

