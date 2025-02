Damián Pizarro está viviendo quizás el momento más complicado de su joven carrera en el profesionalismo. El delantero no lo ha pasado nada de bien en el Udinese y esto se ha visto reflejado en la selección chilena, donde no logra destaparse durante el Sudamericano Sub 20.

A falta de una fecha del término del torneo, el atacante no ha marcado goles y días atrás rompió en llanto por su presente. Uno que ha sido tema en Colo Colo, donde aún lo recuerdan con cariño y ruegan para que se recupere.

A los dichos de Lucas Cepeda, Arturo Vidal y el pedido de Marcelo Barticciotto para que vuelva al Estadio Monumental, ahora se sumó uno de los hombres fuertes. Con buenos deseos, pero descartando por ahora un regreso, Aníbal Mosa le prestó el ropero al artillero.

El mensaje de Colo Colo a Damián Pizarro

En Colo Colo no han quedado indiferentes por lo que está pasando con Damián Pizarro. En el Cacique tienen claro que el delantero puede dar mucho más y le hicieron un llamado a reencontrarse con su mejor versión para así taparle la boca a sus críticos.

Aníbal Mosa fue quien, en conversación con la prensa, abordó lo que ha pasado con el canterano albo. “Damián tiene la garra suficiente para dar vuelta la situación“, comenzó señalando.

Para el mandamás albo, el delantero tiene talento de sobra para poder romper su mala racha. “Lo conozco bien, creo que tiene los elementos necesarios para salir de este momento“.

En esa misma línea, Aníbal Mosa llamó a Damián Pizarro a sacar conclusiones de lo que está viviendo por estos días. “Creo que le va a servir si lo sabe administrar y lo da vuelta, porque la calidad futbolística la tiene“.

Finalmente, el presidente de Blanco y Negro le pidió al delantero que no baje los brazos a pesar del duro momento. “Que siga luchando, que siga peleando porque los resultados van a llegar“.

Colo Colo espera que Damián Pizarro vuelva a ser ese jugador que ilusionó a todo el país en sus días en el Estadio Monumental. El atacante sabe que no está bien y trabaja a diario para cortar su sequía goleadora para así llegar a pelear un lugar en Udinese.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro se fue de Colo Colo al Udinese luego de haber disputado un total de 58 partidos oficiales. En ellos marcó 12 goles, aportó con 8 asistencias y alcanzó los 3.565 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo ruega por la recuperación de Damián Pizarro mientras se enfoca en su estreno en la Liga de Primera. El Cacique hará su debut en el torneo este domingo 16 de febrero desde las 12:00 horas visitando a Deportes La Serena.