La gran estrella de la selección chilena para disputar el Sudamericano Sub 20 de Venezuela era Damián Pizarro, quien fue cedido por Udinese para que sumara minutos y confianza.

El cuadro italiano decidió que lo mejor para el delantero de 19 años era que jugara en Venezuela, para que así viera acción con jugadores de su edad, debido a que no es considerado en el primer equipo del elenco de Friuli.

Sin embargo, la apuesta no resultó para nada, porque el formado en Colo Colo en vez de sumar confianza se llenó de fantasmas, porque no ha podido marcar ningún gol en el torneo clasificatorio para el Mundial Sub 20 de Chile.

La eterna mala racha de Damián Pizarro sin hacer goles

La vida dentro de la cancha no le sonríe a Damián Pizarro, porque llegó al Sudamericano Sub 20 de Venezuela como la gran esperanza de gol chilena y no ha marcado ningún tanto.

La mala racha del atacante nacional parece ser eterna, porque la última vez que anotó un gol oficial fue el lejano 12 de mayo de 2024, cuando marcó un doblete por Colo Colo ante Audax Italiano en La Florida.

Luego, Damián Pizarro se fue a Europa para defender los colores de Udinese, donde jugó 251 minutos en el equipo Primavera y 16 minutos en la Copa Italia por el cuadro absoluto de Friuli, donde tampoco pudo anotar.

El delantero sí anotó en partidos amistosos de la selección chilena Sub 20, pero al no ser oficiales no cuentan para el registro.

Damián Pizarro lleva un total de 277 días sin hacer un gol oficial y le queda una única chance para romper esa racha, y será este domingo ante el poderoso Brasil en la última jornada del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20.

