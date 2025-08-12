El delantero chileno Damián Pizarro atraviesa un momento complicado en su carrera, y desde Italia aseguran que el Udinese ya tendría decidido su futuro para la próxima temporada.

El ex Colo Colo llegó al conjunto bianconero en 2024, pero no ha logrado consolidarse en la Serie A: suma pocos minutos en cancha y no registra goles.

Con este panorama, su paso por la Serie A se ha visto cuesta arriba y, según medios italianos, su destino estaría prácticamente sellado.

En Italia adelantan lo que pasaría con Damián Pizarro en Udinese

Aunque fue considerado al inicio de la temporada, Damián no fue citado para el duelo titular frente a un equipo alemán, participando únicamente en el encuentro “B” entre ambos conjuntos.

El medio Mondo Udinese señala que dan por hecho que a las salidas de Lucca y Thauvin, los delanteros titulares del equipo, se sumarían las de Brenner y Pizarro durante los próximos días.

Además agregaron que la situación de Alexis Sánchez es un tema aparte que está siendo analizado por el Gino Pozzo, el dueño del equipo.

A esta situación se suma un duro golpe, luego de que se reveló que Nicolás Córdova decidió no incluir en la nómina de la selección chilena Sub-20 que disputará el Mundial 2025.

¿Pizarro queda fuera del Mundial Sub 20?

Según revela El Mercurio, Nicolás Córdova, el DT del equipo, tendría en mente dejar fuera al jugador de la nómina para el Mundial Sub 20 debido a que optó por tomar sus vacaciones en vez de participar de los amistosos ante Nueva Zelanda.

“Damián estaba convocado y prefirió privilegiar sus vacaciones que estar acá. No tengo mucho más comentario que hacer”, comentó a los medios en aquel momento Córdoba.